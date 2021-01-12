ለከተሞች ሴፍትኔት እና ሥራ እድል ፈጠራ ዘርፍ አመራሮች የአቅም ግንባታ ሥልጠና መስጠት ተጀመረ

ጂግጂጋ፣ጥር 4 /2013 (ኢዜአ) የፌዴራል የከተሞች ሥራ እድል ፈጠራና ምግብ ዋስትና ኤጀንሲ ለከተሞች ልማታዊ ሴፍትኔት እና ሥራ እድል ፈጠራ ፕሮጀክትን ለመተግበር እንዲያግዝ ለዘርፉ አመራሮች በጅግጅጋ ከተማ ያዘጋጀው የአቅም ግንባታ ሥልጠና ዛሬ ተጀመረ።
በሥልጠናው ከሱማሌ፣ ቤኒሻንጉል ጉምዝ ፣ አፋር፣ ሐረሪ ክልሎችና ድሬደዋ አስተዳደር የተውጣጡ የዘርፉ አመራሮች እየተሳተፉ ነው።
የፌዴራል የከተሞች የሥራ እድል ፈጠራና ምግብ ዋስትና ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ገብረመሰቀል ጫላ በወቅቱ እንዳሉት ሥልጠናው የከተሞች ልማታዊ ሴፍትኔት እና ሥራ እድል ፈጠራ ፕሮጀክት ለመተግበር ያግዛል።
ተሳታፊ የዘርፉ አመራሮች በፕሮጀክቱ ማስተግበሪያ ሰነድ ላይ የጋራ ግንዛቤ አዳብረው ወደ ሥራ እንዲገቡ ሥልጠናው ጠቀሜታ እንዳለው አመልክተዋል።
ለሶስት ቀናት በሚቆየው ሥልጠና በምግብ ዋስትና ስትራቴጂ ተሞክሮዎችን በመጠቀም የፋይናንስ አመራር የፕሮጀክት አፈጻጸም እና ተያያዥ ጉዳዮች ዙሪያ ጽሁፎች ቀርበው ውይይት እንደሚደረግባቸው ሪፖርተራችን ከሥፍራው ዘግቧል።