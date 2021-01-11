ከቀዳማዊት እመቤት ጽህፈት ቤት ፕሮጀክቶችን በፍጥነትና በጥራት የማጠናቀቅ ተሞክሮ ተወስዷል

አዲስ አበባ፣ ጥር 3/2013(ኢዜአ) የቀዳማዊት እመቤት ጽህፈት ቤት ከትምህርት ቤቶች ግንባታ ባሻገር ፕሮጀክቶችን በፍጥነትና በጥራት የማጠናቀቅ ትልቅ ተሞክሮ መውሰዱን የኦሮሚያ ክልል ትምህርት ቢሮ ሃላፊ ገለፁ።
በክልሉ ምስራቅ ሸዋ ዞን ሊበን ጭቋላ ወረዳ የተገነባው ኢፋ ሊበን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ዛሬ ለምረቃ በቅቷል።
በምረቃ-ስነስርዓቱ ላይ ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው፣ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳና ሌሎች የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ተገኝተዋል።
የቀዳማዊት እመቤት ጽህፈት ቤት በዚህ ዓመት በክልሉ 8 ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን ለማስገንባት ዕቅድ የያዘ ሲሆን ኢፋ ሊበንን ጨምሮ አራቱ ግንባታቸው ተጠናቆ ስራ ጀምረዋል።
ትምህርት ቤቶቹ በርቀት ምክንያት ልጆቻቸውን ወደ ትምህርት ቤት መላክ ላልቻሉ ወላጆች እፎይታ የሰጡ ሲሆን በአገርአቀፍ ደረጃ የትምህርት ተደራሽነትን ለማስፋት የሚደረገውን ጥረትም ያግዛል ተብሏል።
የክልሉ ትምህርት ቢሮ ሃላፊ ዶክተር ቶላ በሪሶ ክልሉ ከጽህፈት ቤቱ የተረከበው ትምህርት ቤት ብቻ ሳይሆን ፕሮጀክቶችን በፍጥነትና በጥራት የማጠናቀቅን ትልቅ ልምድ ነው ብለዋል።
የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት ቀደም ሲል የነበሩ አመራሮች ያላደረጉትን ትውልድ የማነጽ ስራ በመስራታቸው አመስግነዋል።
በዕውቀት ያልታነጸ ትውልድ የትም ሊደርስ አይችልም ያሉት አቶ ሽመልስ በተለይ የአገር መሪዎች ጥሪታቸውን አሟጠው ለትምህርት ተደራሽነት ሃላፊነታቸውን ተወጥተዋል ብለዋል።
ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው የአካባቢው ተማሪዎች የተፈጠረላቸውን ዕድል በመጠቀም የተሻለ ዜጋ በመሆን አገራቸውን እንዲያገለግሉ ጥሪ አቅርበዋል።
የሊበን ጩቋራ ወረዳ አመራሮች፣ ወላጆችና ተማሪዎችም ያገኙትን ዕድል በአግባቡ በመጠቀም ለአካባቢያቸው ብሎም ለአገራቸው የተሻለ ለመስራት እንደሚተጉ አረጋግጠዋል።
ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መደመር መጽሃፍ ሽያጭ በከተገኘ 20 ሚሊዮን ብር የተገነባው የኢፋ ሊበን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የአስተዳደር ህንጻ፣ የመማሪያ ክፍሎች፣ ቤተ ሙከራና ቤተ መጽሃፍትን ያካተተ ነው።
ትምህርት ቤቱ በሙሉ አቅሙ አገልግሎት መስጠት ሲጀምር በአንድ ፈረቃ 1 ሺህ 300 ተማሪዎችን የመቀበል አቅም እንዳለው ተገልጿል።
ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ከትምህርት ቤቱ ምረቃ ጋር ለተማሪዎች ዩኒፎርም፣ ቦርሳ፣ በፀሃይ የሚሰራ መብራትና የሙቀት መለኪያ መሳሪያዎችን አስረክበዋል።