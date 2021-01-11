ረቂቅ አዋጁ የአሰራር ተጠያቂነትን ለማስፈን የሚሰሩ መገናኛ ብዙሃንን ለመፍጠር መሰረት የሚጥል መሆኑ ተጠቆመ

አዲስ አበባ፣ ጥር 3/2013(ኢዜአ) የመገናኛ ብዙሃን ረቂቅ አዋጅ የአሰራር ተጠያቂነትን ለማስፈን የሚሰሩ መገናኛ ብዙሃንን ለመፍጠር መሰረት የሚጥል መሆኑ ተጠቆመ።
በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤቱ የህግ፣ ፍትህና ዴሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በረቂቅ አዋጁ ላይ የአስረጂዎች መድረክ አካሂዷል።
በረቂቁ የተካተቱ አዋጆች፣ አንቀጾች፣ ድንጋጌዎችና ይዘቶች ላይ ማብራሪያ የሚጠይቁና መካተት ያለባቸው ጉዳዮች ላይ ከቋሚ ኮሚቴው አባላት፣ ከምክር ቤቱና ከምክር ቤቱ ጽህፈት ቤት የህግ ቡድን በርካታ ጥያቄዎችንና አስተያየቶች ተነስተዋል ።
የህዝብ፣ የህትመት፣ የበየነ መረብ፣ የማህበረሰብና ሌሎች ረቂቅ አዋጁ ተፈጻሚ የሚሆንባቸው መገናኛ ብዙሃን ላይ እንዲሁም የተቆጣጣሪው ባለስልጣን አደረጃጀት ላይ ረቂቅ አዋጁ በድጋሚ ሊያያቸው ይገባል ያላቸውን ጉዳዮች ዘርዝረዋል።
ከገለልተኛነትና ነጻነት፣ ተቋማዊ አደረጃጀት፣ ፈቃድ አሰጣጥና እድሳት፣ ጣልቃ ገብነት፣ በመገናኛ ብዙሃን ላይ የሚጣል ቅጣት፣ ተጠያቂነትና ሌሎች አንቀጾች ላይ መጨመርና መስተካከል ያለባቸው ሃሳቦች ተነስተዋል።
የመገናኛ ብዙሃን ባለቤትነት የፈቃድና ምዝገባ፣ የባለቤትነት ወሰንና ሌሎች ድንጋጌዎች ላይም የግልጸኝነት ጥያቄ ተነስቷል።
የህግ አርቃቂ ቡድኑ አስተባባሪ ሰለሞን ጎሹ፤ አዋጁ ቀደም ሲል በመገናኛ ብዙሃን ከገለልተኝነትና ነጻነት ላይ ይነሱ የነበሩ ችግሮችን በሚፈታ መልኩ የተዘጋጀ መሆኑን አብራርተዋል።
መገናኛ ብዙሃን ብዝሃነትን ማንጸባረቅ እንዲችሉ የባለቤትና ተመሳሳይ ይዘት በረቂቁ ቁጥጥር የሚደረግበት አግባብ መቀመጡን አስረድተዋል።
ረቂቅ አዋጁ የግጭት ጊዜ ዘገባዎች የሚዘገቡበት አግባብ ከግምት እንዲያስገባና ነጻና ገለልተኛ ሆኖ ከመስራት አንጻርም ትኩረት እንዲሰጥ የቋሚ ኮሚቴው አባላት አንስተዋል።
ጠቅላይ አቃቢ ህግ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቲዎስ በበኩላቸው ባለፉት ሁለት አመታት ተግባራዊ እየተደረገ ያለውን የተቋማዊ የህግ ማሻያያና ለውጥ እንዲሁም የዴሞክራሲ ሽግግር ትልቅ ፋይዳ ያለው መሆኑን አስረድተዋል።
ረቂቅ አዋጁ በመገናኛ ብዙሃን የሚተላላፉ አንዳንድ ፕሮግራሞች ይዘት በስነ-ምግባርና በስነ- ልቦና ላይ የሚያደርሱት ጉዳት ከግምት በማስገባት በረቂቁ ገደብ እንደተሰጠው አንስተዋል።
የብሮድካስት ባለስልጣን ዋና ዳሬክተር ዶክተር ጌታቸው ድንቁ ረቂቁ አዋጁ “የአገራችንን የመገናኛ ብዙሃንና ጋዜጠኝነት ጥራት ከፍ እንዲል አስተዋጽኦ ይኖረዋል” ብለዋል።
ለዘርፉ ጥበቃ በማድረግም አራተኛው የዴሞክራሲ ምሰሶ በመሆን የተጠያቂነት አሰራርን ለማስፈን የሚሰሩ መገናኛ ብዙሃን እንዲፈጠሩ የራሱን መሰረት ይጥላል ብለዋል።
አዋጁ ስራ ላይ ሲውል ለመገናኛ ብዙሃን ሃላፊነትን የሚሰጥ፣ በሃላፊነት ስሜት ጠንካራ ተቋም በመገንባት ለአገሪቱ ለዴሞክራሲ ስርአት መጎልበት የራሳቸውን አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ ጨምረዋል።