ኅብረተሰብና ልሂቃን ተኮር የምክክር መድረኮች ብሔራዊ መግባባት ለመገንባት ያለሙ ናቸው – ሚኒስትር ሙፈሪያት ካሚል

አዲስ አበባ፣ ጥር 3/2013(ኢዜአ) አገራዊ ሕብረተሰብና ልሂቃን ተኮር የምክክር መድረኮች ብሔራዊ መግባባት የመፍጠር ዓላማ ያላቸው እንደሆኑ የሠላም ሚኒስትር ሙፈሪያት ካሚል ተናገሩ።
ሚኒስትሯ ብሔራዊ የኅብረተሰብና ልሂቃን ተኮር የምክክር መድረኮችና የበጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ማኅበረሰብ ልማት መርሃ ግብርን አስመልክተው መግለጫ ሰጥተዋል።
ኢትዮጵያዊያን በጋራ ጉዳዮች ላይ አገራዊ ብሔራዊ መግባባት ለመፍጠር በቅድሚያ ጤናማ የፖለቲካና የዴሞክራሲ ስርዓት መፍጠር በሚያስችሉት በሶስቱ አጀንዳዎች ትኩረት አስፈልጓል ብለዋል።
ብሔራዊ መግባባትን ዕውን ለማድረግ ሁሉም ኅብረተሰብ ከታች ወደላይ የሚሳተፍበትና ራሱን በራሱ የሚመራበት መድረክ ተቀርጾ ወደ ትግበራ መገባቱን ተናግረዋል።
በዚህም ከተወሰኑ የጸጥታ ችግር ካለባቸው ክልሎች በቀር በመላ አገሪቷ ከቀበሌ ጀምሮ ከታች ወደላይ ማኅበረሰቡን ያሳተፉ የምክክር መድረኮች እየተካሄዱ ስለመሆኑ ገልጸዋል።
የምክክር መድረኩ በአስተሳስብ ለውጥ፣ በባሕል ግንባታ፣ በዘላቂ ዴሞክራሲና በሠላም መረጋገጥ መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ አገራዊ መግባባት ለመፍጠር ያለመ መሆኑን ተናግረዋል።
አገራዊ ጉዳይ የመንግስት ብቻ ባለመሆኑ መድረኩ ከግለሰብ ጀምሮ ሁሉም የኅብረተሰብ ክፍል በአገር ግንባታ ስራዎች ሚናውን የሚወጣበት ዕድል እንደሚፈጥርም ገልጸዋል።
ለሶስት ወራት የሚቆየው የምክክር መድረኩ የተጠበቀውን ወጤት እንዲያመጣም በቅድሚያ የአሰልጣኞች ስልጠና ስለመሰጠቱም ገልጸዋል።
እነደ ሚኒስትሯ ገለጻ ኅብረተሰብ ተኮር የምክክር መድረኩ ከዋናው ግቡ ባሻገር በየደረጃው ያሉ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመፍታትም ያግዛል።
የምክክር መድረኮቹ ተለምዷዊ ስብሰባዎች ሳይሆኑ በመድረኩ ዜጎች የሚያነሷቸው ሃሳቦች ነጥረው ለብሔራዊ መግባባት እንዲውሉ ይደረጋል ነው ያሉት።
ከኅብረተሰቡ በተጨማሪ ልሂቃን ተኮር መድረኮች መካሄድ መጀመራቸውን፤ እስካሁንም በሚዲያ፣ በታሪክ፣ በፖለቲካ ፓርቲዎች የውይይት መድረኮች ስለመጀመራቸው ገልጸዋል።
በተለይም በታሪክ ልሂቃን የተደረጉ ምክክሮች ውጤታማ እንደነበሩ የገለጹት ሚኒስትሯ ታሪክ ማልቀሻ ሳይሆን ነገን መገንቢያ መሳሪያ እንዲሆን ስምምነት ስለመደረሱ አንስተዋል።
በቀጣይም በሲቪል ሰርቫንት፣ በኪነ ጥበብ፣ በንግድና በሌሎች ዘርፎች የተሰማሩ ልሂቃንን ያካተቱ የምክክር መድረኮች እንደሚቀጥሉ ጠቁመዋል።
‘አገር በልቦና ላይ ነው የምትገነባው’ ያሉት ሚኒስትሯ ከ70 በመቶ በላይ የሆነው ሕዝቧ ወጣት የሆነባት ኢትዮጵያ ወጣቷን ማልማት ሌላው አገራዊ አጀንዳ መሆኑን ገልጸዋል።
የበጎ ፈቃድ ወጣቶች የማኅበረሰብ ልማት አገልግሎት መርሃ ግብርም የወጣቱን ሁለንተናዊ ብቃት በማሳደግ ለአገረ መንግስትና ብሔረ መንግስት ግንባታ የበኩሉን ሚና እንዲወጣ ማስቻል እንደሆነ ተናግረዋል።
በወጣቱና በማኅበረሰቡ መካከል መግባባት ለመፍጠር እንደሚረዳም አክለዋል።
በመርሃ ግብሩ የዩኒቨርሲቲና የኮሌጅ ምሩቃንን ከሁሉም የአገሪቷ ክፍሎች በፈቃደኝነት በመመልመል ከትውልድ ቀያቸው ውጭ ለ10 ወራት በተማሩበት ሙያና በተለያዩ ማኅበራዊ አገልግሎቶች ይሳተፋሉ።
ወጣቶች እርስ በእርሳቸው እንዲተዋወቁ፣ ኢትዮጵያን ተዘዋውረው እንዲረዱ፣ የሚሰማሩበትን አካባቢ ማኅበረሰብ እሴትና ባሕል እንዲያውቁና በመጨረሻም ወደ መደበኛ ስራቸው እንዲመለሱም ይደረጋል።
በመጀመሪያው ዙር ምዝገባ ከ116 ሺህ በላይ ወጣቶች መመዝገባቸውን የገለጹት ሚኒስትሯ፤ በምልመላ መስፈርቱ መሰረት 30 ሺህ ወጣቶችን ለማሰማራት መታቀዱን ገልጸዋል።
ወጣቶች በቀጥታ ወደስራ ከመግባታቸው በፊት በቅድሚያ ለ45 ቀናት ስልጠና እንደሚወስዱና ስልጠና ወደሚሰጥባቸው አካባቢዎች እየገቡ እንደሆነም ተናግረዋል።