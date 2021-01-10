የመተከሉ ብሄር ተኮር ጥቃትና የሰው ሕይወት ማጥፋት አካባቢውን የጦርነት ቀጣና በማድረግ አገር የማተራመስ ፍላጎት ነው

መተከል ጥር 2/2013 (ኢዜአ) በመተከል ዞን የሚታየው ብሄር ተኮር ጥቃትና የሰው ሕይወት ማጥፋት አካባቢውን የጦርነት ቀጣና በማድረግ ልማት የማደናቀፍና አገር የማተራመስ ፍላጎት መሆኑን የአካባቢው ምሑራን ተናገሩ።
የዚህ ማሳያው ደግሞ ዓላማ አስፈፃሚ የሆነው በዞኑ የተደራጀው የጥፋት ቡድን በጉሙዝ ማኅበረሰብ ላይ ሳይቀር ዝርፊያ፣ ግድያና ሌሎች ወንጀሎችን መፈፀሙ ነው ሲሉ ምሑራኑ አስረድተዋል።
በዞኑ የፀጥታ ችግር ውስጥ ልማት ለማደናቀፍ ያሰበ ሶስተኛ አካል ሊኖር እንደሚችል የጠቀሱት ምሑራኑ ለዚህ ዓላማቸው በመንግስት መዋቅር ውስጥ የሚገኙ አመራሮችና ወጣቱን መጠቀማቸውን ተናግረዋል።
በዞኑ የተቋቋመው ግብረ ሃይል ከአካባቢው ምሁራን ጋር ባካሄደው ውይይት ዞኑ የሕዳሴ ግድብ አይነት ሜጋ ፕሮጀክቶች የሚገኙበት በመሆኑ ይህን ለማስተጓጎል ሶስተኛ የውጭ አካል እጁን ሳያስገባ እንዳልቀረ ተነስቷል።
ላለፉት ዓመታት ለሕዝብ የማይሰሩ አመራሮችን በመሾም፣ ወጣቶችን በመመልመል የፀረ ሠላም ስልጠና በመስጠት፣ በአካባቢው የሚኖሩ ማኅበረሰቦችን በማጋጨትና የፀጥታ መዋቅሩን ጭምር በሕዝብ እምነት እንዲያጣ ያደረጉ ስራዎች መሰራታቸውም ተነግሯል።
በተለይ በመተከል ዞን የነበሩ አንዳንድ አመራሮች በይፋና በድብቅ የጥፋት ተግባሩን የሚደግፉ፣ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን የሚያጋልጡ ዜጎችን የሚያስሩና ብቃት ያለው አመራር እንዳይኖር የሚሰሩ እንደነበሩ ምሑራኑ ገልፀዋል።
ችግሩን ለመፍታት በተለይ በመንግስት መዋቅር ውስጥ ተደብቀው ያሉ አመራሮች ላይ አሁንም በቂ ምርመራ ይደረግ ሲሉም ጠይቀዋል።
በዚህ እኩይ ተግባር የተጎዳው “ሁሉም ማኅበረሰብ ነው” ያሉት ምሁራኑ የተጠቀመ አለመኖሩን ተናግረዋል።
ችግሩን ከመሰረቱ በመረዳት በስፋትና ጥልቀቱ ልክ መሰራት እንዳለበትና በተለይ የመንግስት መዋቅሩን መርምሮ ችግር ያለበትን አመራር የመለየት ስራ ይደር የማይባል ነው ብለዋል።
በመሆኑም ዞኑን ወደቀድሞ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ሁኔታ ለመመለስ በጥናት ላይ የተመሰረተ፣ በጊዜ ቅደም ተከተል የሚተገበር ሁሉንም ባለድርሻ አካል የሚያሳትፍ ስራ ይጠይቃል ብለዋል።
ጊዜ ከሚሹ ስራዎች ጎን ለጎን ለተፈናቀሉ ዜጎችን የምግብና የስነ ልቦና ድጋፍ ማድረግ ቅድሚያ የሚሰጠው መሆኑንም ጠቅሰዋል።
ዘመቻ ተደርጎ ያልተሰበሰቡ ሰብሎች እንዲሰበሰቡም ጠይቀዋል።
በዞኑ እየሰራ ያለው የፌዴራል ግብረ ሃይል ተልዕኮውን ጨርሶ የፀጥታ ስራውን ለክልሉ ከማስረከቡ በፊት የልዩ ሃይሉን አደረጃጀት ፈትሾ እጃቸው ያለበትን ግለሰቦች ማጥራት እንደለበትም አመልክተዋል።
በተጨማሪም ወጣቱን አደራጅቶ ስራ በማስያዝ የስራ አጡን ቁጥር መቀነስ ለዞኑ ፀጥታ ጉልህ ሚና ስለሚኖረው የተቀናጀ ስራ እንዲሰራም ነው ያሳሰቡት።
በዞኑ የተፈጠረውን ችግር ለማርገብ ያልጣረ ሁሉም ዜጋ በአካባቢው ለተፈጠረው የሰው ሕይወትና የንብረት መጥፋት “ተወቃሽ ነው” ያሉት የክልሉ ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ ጌታሁን አብዲሳ በቀጣይ የሚታይና ለውጥ የሚያመጣ ስራ ከሁሉም አካል እንደሚጠበቅ ተናግረዋል።
ሌተናል ጄኔራል አስራት ዴኔሮ በበኩላቸው የዞኑን ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ሁኔታ ወደነበረበት ለመመለስ ኮማንድ ፖስቱ ቁርጠኛ መሆኑን በመግለጽ የምሁራኑን እገዛ ጠይቀዋል።
በዞኑ የሚታዩ ዘርፈ ብዙ ችግሮችን ለመፍታት ፕሮጀክት ተቀርጾ ማለቁን የተናገሩት ምክትል ፕሬዚዳንቱ ገንዘብና ፕሮጀክት የሕዝብ ተሳትፎ ከሌለው ለውጥ እንደማያመጣ ተናግረዋል።
የፖለቲካ መዋቅሩንና የፀጥታ አደረጃጀቱን መርምሮ በአዲስ መልክ በማጠናከር በኩል ስራዎች መሰራታቸውን የገለፁት ሌተናል ጄኔራሉ የቀሩ ካሉ ለኮማንድ ፖስቱ መጠቆም እንደሚችሉ ገልፀውላቸዋል።