የመስኖ ልማትን በማስፋፋት የግብርናውን ዘርፍ ለማጠናከር እየተሰራ ነው -ዶክተር ኢንጅነር ስለሺ በቀለ

ደብረ ብርሃን፤ ጥር 1/ 2013(ኢዜአ) በሃገሪቱ በቀጣዮቹ አስር ዓመታት የመስኖ ልማትን በማስፋፋት የግብርናው ዘርፍ ለማጠናከር በትኩረት እየተሰራ መሆኑን የውሃ፣ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ኢንጅነር ስለሺ በቀለ ገለጹ።
በአንጎለላና ጠራ ወረዳ 7 ሺህ ሄክታር መሬት የማልማት አቅም ያለው የአጭማ ጫጫ መስኖ ፕሮጀክት ግንባታ ዛሬ ሲጀመር በስፍራው የተገኙት ሚኒስትሩ እንዳሉት በሃገሪቱ ለመስኖ ልማት የሚውል ሰፊ አቅም ቢኖርም በሚፈለገው ልክ ለምቶ ጥቅም ላይ እየዋለ አይደለም።
በቀጣዮቹ አስር ዓመታት ያለውን እምቅ ሃብት አውጥቶ በማልማት የሃገሪቱን ኢኮኖሚ ትርጉም ባለው መንገድ እንዲደግፍ ይደረጋል ብለዋል።
በዚህም መንግስት ከ16 ቢሊዮን ብር ወጭ በማድረግ 29 አዲስና ነበር የመስኖ ፕሮጀክቶችን በመገንባት ወደ ልማት እንዲገቡ በትኩረት እንደሚሰራ ገልጸዋል።
ከሚገነቡት ውስጥም 23 አዲስ የመስኖ ፕሮጀክቶች የጥናትና ዲዛይን ተግባራት እየተሰሩ መሆኑን ጠቅሰዋል።
ዘርፉን ለማሻሻል ባለፉት ሁለት ዓመታት በግብርናው ዘርፍ በተደረገው ጥረት ተስፋ ሰጪ ስራዎች መከናወናቸውንም አውስተዋል።
በተለይም በግብርና ሜካናይዜሽን የመስኖ ልማትን በማስፋፋት የአካባቢያዊ ስነ ምህዳራዊ ቀጠና መሰረት ያደረገ የልማት ስራ እየተካሄደ መሆኑንም አስረድተዋል።
በአምስት ቢሊዮን ወጪ የሚገነባው የአጅማ ጫጫ የመስኖ ግንባታ ፕሮጀክትም ወደ ስራ ሲገባ 7 ሺህ ሄክታር መሬት በማልማት ከ28 ሺህ በላይ አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ ያደርጋል ብለዋል።
የመስኖ ፕሮጀክቱ 45 ነጥብ 5 ሜትር ከፍታ 377 ሜትር ርዝመትና 55 ሚሊየን ሜትርክ ኩብ ውሃ የመያዝ አቅም እንዳለው ሚኒስትሩ አስታውቀዋል።
በግንባታው ወቅት የክልሉ መንግስትና የአካባቢው ህብረተሰብ ሁለንተናዊ ድጋፍ እንዲያደርጉም ጠይቀዋል።
የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አገኘሁ ተሻገር በበኩላቸው የፌደራል መንግስት ከፍተኛ በጀት በመመደብ የመስኖ ፕሮጀክቶችን በማስገንባት ህዝቡን ተጠቃሚ ለማድረግ እየሰራ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
ቀደም ሲል በክልሉ የሚገነቡ ፕሮጀክቶች እየተጓተቱ በጊዜ ገደባቸው መሰረት ስለማይጠናቀቁ በህዝቡ ዘንድ የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች ሲያስነሱ መቆየታቸውን አስታውሰዋል።
ይህ ዛሬ የተጀመረው የመስኖ ግንባታ በጥራት ተገንብቶ በተያዘለት የጊዜ ገደብ እንዲጠናቀቅ ተገቢው ክትትልና ድጋፍ እንደሚደረግ አስታውቀዋል።
በቀጣይ የክልሉን ህዝብ ተጠቃሚ በሚያደርጉ የመስኖ ፣ ንፁህ የመጠጥ ውሃና ሌሎችም የልማት ስራዎች እንደሚቀጥሉ ገልጸዋል።
የሰሜን ሸዋ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ብርሃኑ ታየ በዞኑ የሚገነባው የአጅማ ጫጫ መስኖ ፕሮጀክት በተያዘለት የጊዜ ገደብ እንዲጠናቀቅ ድጋፍ ይደረጋል ብለዋል።
በአጎለላና ጠራ ወረዳ ቂጣለኝ ቀበሌ ሴት አርሶ አደር አበበች ደመና በሰጡት አስተያየት የመስኖ ተቋሙ ተገንብቶ ለአገልግሎት ሲበቃ ያላቸውን አራት ሄክታር መሬት በመስኖ በማልማት የተሻለ ተጠቃሚ እሆናለው ብለው በጉጉት እንደሚጠብቁ ተናግረዋል።
የመስኖ ተቋሙ መገንባትም ዘመናዊ ግብርና በመከተል የተሻለ ተጠቃሚ ለመሆን እንደሚያግዛቸው የዚሁ ቀበሌ አርሶ አደር ቄስ የሽጥላ ካሳ ገልጸዋል።
ግንባታው በአማራ ውኃ ሥራዎች ኮንስትራክሽን ድርጅትና በቻይና ሲቪል ኢንጅነሪንግ ግንባታ ኮርፖሬሽን (CCEC ) እንደሚከናወን ታውቋል።
በፕሮጀክቱ ግንባታ ማስጀመሪያ ሥነ-ሥርዓት የፌደራል፣ የክልልና የዞን ከፍተኛ አመራሮች መገኘታቸውን ሪፖርተራችን ከስፍራው ዘግቧል።