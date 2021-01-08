በታሪክ ላይ ትክክለኛውን ነገር መያዝ ለምናደርገው የዘላቂ ሰላም ግንባታ ፋይዳው የጎላ ነው – የሰላም ሚኒስትር ሙፈሪሃት ካሚል

አዲስ አበባ፣ ታህሳስ 30/2013 ( ኢዜአ) በታሪክ ላይ ትክክለኛውን ነገር መያዝ ለምናደርገው የዘላቂ ሰላም ግንባታ ፋይዳው የጎላ ነው ሲሉ የሰላም ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈሪሃት ካሚል ተናገሩ።
በሰላም ሚኒስቴር አዘጋጅነት “የሰላም ወግ፤ ብሔራዊ መግባባት ለዘላቂ ሰላም ግንባታ” በሚል መሪ ሃሳብ የፓናል ውይይት ተካሂዷል።
በውይይቱ ላይ የተገኙት የሰላም ሚኒስትሯ ሙፈሪሃት ካሚል ባደረጉት ንግግር “የሰላም ወግ” በአገር አቀፍ ደረጃ እየተካሄዱ ካሉ መድረኮች አንዱ መሆኑን ተናግረዋል።
መድረኩ አገራዊ መግባባት ለማምጣት የተዛቡ አስተሳሰቦችን በትክክለኛው ቦታ ለማስቀመጥ ሁሉም የሚሳተፍበት እና በእውቀት ላይ መሰረት ያደረገ ውይይት የሚደረግበት መሆኑን ገልጸዋል።
በታሪክ ላይ ተገቢውን እሳቤ መያዝ ለሚደረገው የዘላቂ ሰላም ግንባታ ፋይዳው የጎላ መሆኑንም ተናግረዋል።
“በእውቀት ላይ ተመስርተን ለእውነት የተጠጉ ሃሳቦችን ለመያዝ ተቀራርቦ መወያየትና መነጋገር ተገቢ ነው” ሲሉም ገልጸዋል።
የውይይት መድረኩ ከግል ስሜትና ከቡድን ፍላጎት በፀዳ መንገድ የጋራ ለሆነው የአገር ግንባታ ፋይዳ እንዳለውም ሚኒስትሯ ጠቅሰዋል።
በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ዓለ ፈለገ ሰላም ሥነ ጥበብ ትምህርት መምህር የሆኑት ረዳት ፕሮፌሰር አበባው አያሌውን ጨምሮ የመቀለ ዩኒቨርሲቲ የቅርስ ጥናት ትምህርት ክፍል መምህር ዶክተር አየለ በከሪ እና የአዲስ አባባ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ መምህር ዶክተር አልማው ክፍሌ የመነሻ ፅሁፍ አቅርበዋል።