ሰው ሰራሽ አስተውሎት የአንበጣ ወረርሽኝን ለመዋጋት የአፍሪካ አርሶ አደሮችን እየረዳ ነው ተባለ

ታህሳስ 29/2013 (ኢዜአ) ሰው ሰራሽ አስተውሎት ወይም አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ የተባለው ቴክኖሎጂ በአፍሪካ የተከሰተውን የአንበጣ ወረርሽኝን ለመከላከል አርሶ አደሮች እየተጠቀሙበት መሆኑን ቢዝ ኮሚኒቲ የተባለ ድረገጽ አስነበበ።
በመላው አፍሪካ የአርሶእና አርብቶ አደሮችን ሰብል እያወደመ ላለው የአንበጣ መንጋ ባህሪን ለመተንበይ እና ለመቆጣጠር የሚረዳ ” ኩዚ” የተባለ የሰውሰራሽ አስተውሎት ቴክኖሎጂ እየተተገበረ መሆኑን ያተተው ድረገጹ በስዋሂሊ ቋንቋ ኩዚ አንበጣዎችን በመብላት የታወቀ የወፍ ዝርያ መፀሪያ መሆኑንም ገልጿል ፡፡
ኩዚ የተባለው ቴክኖሎጂ ለአንበጣ መንጋ መከሰት ምቹ የሆነውን ሙቀት ይለያል ፣የአንበጣዎቹን የበረራ መስመር ያሳያል፣ እንዲሁም መንጋው እንቁላል የሚጥልበትንና የሚፈለፈልበትን ጊዜም ያመለክታል ተብሏል።
ኩዚ ከሳተላይት የሚገኙ መረጃዎችን ፣የአፈር ቅኝት ውጤቶችን ፣ የመሬት የሜትሮሎጂ ምልከታዎችን እና የማሽን ትንተናዎችን በመጠቀም በአፍሪካ አገራት በተለይም በምስራቅ አፍሪካ ላይ የሚገኙትን የበረሃ አንበጣዎች የእርባታ ፣ የክስተት የእንቅስቃሴ እና የወረራ መንገዶችን መተንበይ የሚያስችል ትንተናዎችን እንደሚሰጥ የተነገረለት ሲሆን የአንበጣ መንጋው ከመከሰቱ ከሁለት እስከ ሶስት ወር አስቀድሞ ለአርሶ እና አርብቶ አደሮች ነፃ ማስጠንቀቂያ መልእክቶችን ወደ እጅ ስልኮቻቸው ይልካል ፡፡
የመከላከያ እርምጃዎች ተግባራዊ ካልተደረጉ 80 ሚሊዮን የሚሆን የአንበጣ መንጋ በቀን 35 ሺህ ሰዎች የሚመገቡትን እህል ሊያወድም የሚችልና ከፍተኛ የምግብ እጥረት ያለባቸውን ማህበረሰቦች አደጋ ላይ የሚጥል መሆኑን ያነሳው ዘገባው የአርሶና አርብቶ አደሩን ህይወት ለማረጋጋትና ሊደርስ የሚችለውን የምግብ ዋስትና ማጣትና ረሃብ ለመከላከል የበረሃ አንበጣ ቅኝትና ቁጥጥር ወሳኝ እንደሆነ ገልጿል፡፡
ከ200 ሚሊዮን በላይ ሰዎች በሚኖሩበት ምስራቃዊ የአፍሪካ ክፍል በኪስዋሂሊ ፣ በሶማሊኛ እና በአማርኛ ቋንቋዎች ለኡጋንዳ ለኬንያ፣ ለሶማሊያ ፣ ለኢትዮጵያ የበረሃ አንበጣን የተመለከቱ ማስጠንቀቂያዎች እየተሰራጩ እንደሚገኙም ተገልጿል ፡፡
ድረገፁ በዘገባው የኩዚ ፈጣሪ ዋና ስራ አስፈፃሚ የሆኑት ሴሊና ዋሙቺ “እ.ኤ.አ በ1931 የመጀመሪያው ዓለም አቀፍ የፀረ-አንበጣ ኮንፈረንስ በሮም የተካሄደ ቢሆንም ከ100 ዓመታት በኋላ አፍሪካ አሁንም በአንበጣ መንጋ መከራዋን እያየች ሲሆን እ.ኤ.አ.በ 2020 በ70 ዓመታት ውስጥ እጅግ የከፋው የአንበጣ ወረራ መከሰት የምስራቅ አፍሪካን ማህበረሰብ ለምግብ ዋስትና ችግር አጋልጦታል ፡፡”
ቀድሞውንም ከእጅ ወደ አፍ በሆነ ኑሮ ህይወታቸውን የሚገፉት ምስራቅ እና ደቡባዊ አፍሪቃ ገበሬዎች ከሚፈታተናቸው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ጋር ተዳምሮ የተከሰተው የአንበጣ መንጋ ስጋት ላይ እንደጣላቸው ያነሱት የቴክኖሎጂው ፈጣሪዎች ለተከሰተው የማህበረሰብ ችግር አካባቢን መሰረት ያደረገ መፍትሄ የሚሆኑ አማራጮችን የመፈለግ ግዴታ አለብን ባዮች ናቸው፡፡
ኩዚ የተባለው የአንበጣ መከላከያ መሳሪያ በአሁኑ ወቅት በሶማሊያ ፣ በኢትዮጵያ ፣ በኬንያ እና በኡጋንዳ ጥቅም እየሰጠ መሆኑን ያነሳው ዘገባው ወደ ቀሪዎቹ የአፍሪካ ሀገራትም ተደራሽ እንዲሆን እየተሰራ መሆኑን ገልጾ ÷ የቴክኖሎጂው ፈጣሪዎች አርሶ አደሮች በማንኛውም የስልክ ቀፎ ተጠቅመው አጭር የጽሁፍ መልእክት በመላክና በመመዝገብ እርሻቸውንም ሆነ አንበጣን የተመለከቱ ተያያዝ አገልግሎቶችን በነጻ ማግኘት ይችላሉ ማለታቸውን ገልጿል፡፡