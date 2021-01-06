የምዕራብ ወለጋ ዞን ነዋሪዎች የኦነግ ሸኔን ከአካባቢያቸው ለማጥራት መዘጋጀታቸውን ገለጹ

ነቀምቴ ታኅሣሥ 28/2013 (ኢዜአ) የምዕራብ ወለጋ ዞን ነዋሪዎች የኦነግ ሸኔን በመቃወም ቡድኑን ከአካባቢያቸው ለማጥራት መዘጋጀታቸውን ባካሄዱት ሠላማዊ ሰልፍ ገለጹ።
ነዋሪዎቹ በዞኑ ግምቢ፣ ቦጂ ድርመጂ፣ ቦጂ ጨቆርሳ፣ ላሎ አሳቢና ጉሊሶ ወረዳዎች ማዕከላት ሠሞኑን በተለያዩ ቀናት ባካሄዱት ሠልፍ የኦኔግ ሸኔ የጥፋት ቡድን አጥብቀው እንደሚቃወሙና የኦሮሞን ህዝብ እንዳማይክል ባሰሙት መፈክሮች ማስታወቃቸውን የዞኑ የመንግሥት ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ተገኝ ቀኖ ለኢዜአ ተናግረዋል።
ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ቡድኑን ከአካባቢያቸው በማጥፋትና ሠላምን በማረጋገጥ ልማታቸውን ለማስቀጠል ነዋሪዎቹ ቁርጠኛ እንደሆኑ ተመልክቷል።
ኦኔግ ሸኔ ሕይወትንና ንብረትን በማጥፋት የሚያደርስባቸው ስቃይና እንግልት የመረራቸው መሆኑን ነዋሪዎቹ አመልክተው በዘመቻ ጫካ ገብተው ቡድኑን ከአካባቢያቸው ለማጥራት ተዘጋጅተዋል።
ምዕራብ ወለጋ የኦኔግ ሸኔ ቡድን መሸሸጊያ እንደማይሆን ገልጸው ፤የኦሮሞ ሕዝብ ራሱን በራሱ እያስተዳደረ በሚገኝበት በአሁኑ ወቅት ሽፍታው የኦሮሞን ሕዝብ ነፃ አወጣለሁ ማለቱ ተቀባይነት እንደሌለው አመልክተዋል።
ቡድኑን ከአካባቢያቸው ለማጽዳት የማደኑን ሥራ አጠናክረው ለመቀጠልም ቃል ገብተዋል፡፡
የቦጂ ድርመጂ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ጨነቀ ቡልቻ የአካባቢው ሕዝብ በኦኔግ ሸኔ እየደረሰበት ያለውን የጥፋት ድርጊትአስመርሮት ከአካባቢው ለማጽዳት በአንድነት መነሳሳቱን ተናግረዋል።
የግምቢ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ታሪኩ ማሞ በበኩላቸው የወረዳው ሕዝብ አደባባይ በመውጣት በኦኔግ ሸኔ የሚደርስበት ግድያ፣ አስገድዶ መድፈርና ማፈናቀል ቡድኑን በማስወገድ ለማስቆም እንደተዘጋጀ ማስታወቁን የዞኑ የመንግሥት ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ኃላፊ ጨምረው ገልጸዋል።