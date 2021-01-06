በሰሜን ሸዋ ዞን ብሬል መትረየስን ጨምሮ 153 የተለያዩ የጦር መሳሪዎች ከ17 ሺህ በላይ ተተኳሽ ጥይቶች ጋር በቁጥጥር ሥር ዋሉ

ፍቼ፣ ታህሳስ 28/2013 (ኢዜአ) በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ብሬል መትረየስን ጨምሮ 153 የተለያዩ የጦር መሳሪዎች ከ17 ሺህ በላይ ተተኳሽ ጥይቶችና ሌሎች ለወንጀል ተግባር የተዘጋጁ ቁሳቁሶች ጋር በቁጥጥር ሥር እንዳዋለ ፖሊስ አስታወቀ።
የዞኑ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል መከላከልና የአካባቢ ሰላም ማስከበር ምክትል ዳይሬክተር ዋና ኢንስፔክተር ተሬሳ ዴሬሳ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ የጦር መሳሪዎቹና ሌሎች ህገ ወጥ ቁሳቁሶች በቁጥጥር ሥር የዋሉት በዞኑ 13 ወረዳዎችና ሶስት የከተማ አስተዳድሮች ውስጥ ነው።
ባለፉት 20 ቀናት በተደረገ ድንገተኛ የጎዳናና የቤት ለቤት ፍተሻ በቁጥጥር ስር ከዋሉት መካከል ሰባት ብሬል መትረየስ፣ 19 ክላሽንኮቭ እና 127 ሽጉጦች ይገኙበታል።
እንዲሁም 17 ሺህ 451 ተተኳሽ ጥይቶች፣ አራት ቦንቦች የተለያዩ የሬዲዮ መገናኛዎችና የጦር ሜዳ መነፅሮች መገኘታቸውንም አስረድተዋል።
ከእነዚህ ህገ-ወጥ የጦር መሳሪያዎችና ቁሳቁሶች ጋር ተያይዞ የተጠረጠሩ 56 ግለሰቦች ፍርድ ቤት ለማቅረብ እየተሰራ መሆኑን ዋና ኢንስፔክተር ተሬሳ ገልጸዋል።
ባለፉት ሶስት ወራት 48 ተጠርጣሪዎች ላይ በህገ ወጥ የጦር መሣሪያ ዝውውር በፍርድ ቤት ተከሰው እስከ 11 ዓመት በሚደርስ እስራትና እስከ 50 ሺህ ብር እንዲቀጡ የተወሰነባቸው መሆኑንም አውስተዋል።
“ህገ-ወጥ የጦር መሣሪያ ዝውውርን ለመግታት የህብረተሰቡ ተሳትፎ ወሳኝ ነው” ያሉት ዋና ኢንስፔክተሩ፤ እነዚህን መሳሪያዎች በቁጥጥር ስር ለማዋል ህዝቡ ድጋፍ ማድረጉን ተናግረዋል።