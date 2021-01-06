የዲላ ኢንዱስትሪ ፓርክ ግንባታ ተጠናቀቀ

ዲላ ታህሳስ 28/2013 (ኢዜአ) በደቡብ ክልል ከግማሽ ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ ከሚገነቡ የኢንዱስትሪ ፓርኮች መካከል የዲላው ሲጠናቀቅ የይርጋጨፌው ደግሞ እየተገባደደ መሆኑን የክልሉ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮፖሬሽን ገለጸ።
የኢንዱስትሪ ፓርኮቹን በደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ርስቱ ይርዳው የተመራ ሉኡካን ጎብኝቷል።
በጉብኝቱ ወቅት የኮፖሬሽኑ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ብሩ ወልዴ እንደተናገሩት የዲላና ይርጋጨፌ ፓርኮች 20 ኢንዲስትሪዎችን በአማካይ ማስተናገድ የሚችሉ ናቸው።
ግንባታቸው ከተጀመረ ሁለት ዓመት ከሆናቸው መካከል በ20 ሄክታር ቦታ ላይ የተመሰረተው የዲላው ፓርክ ሙሉ በሙሉ የተጠናቀቀ መሆኑን አመልክተው የይርጋጨፌው ደግሞ በመገባደድ ላይ እንደሚገኝ ገልጸዋል።
በተጠናቀቀው የዲላው ኢንዱስትሪ ፓርክ በቡና ማቀንባበር በእንስሳት እርባታና ተዋጽኦ ፣በፍራፍሬ እንዲሁም በማር ምርት ዘርፍ ለመሰማራት የሚፈልጉ ማህበራትና ባለሃብቶች ጥያቄ ማቅረብ እንደሚችሉ ጠቁመዋል።
በፓርኮቹ የግብርና ምርቶችን ከማቀነባበር ባለፈ ግብርናውን ለማዘመን ለአርሶ አደሩ ስልጠና መስጠትን ጨምሮ አቅማቸውን የሚያጎለብቱ ድጋፍ ማድረጊያ ማዕከላት እንደሚገኙበት አቶ ብሩ አስረድተዋል።
ለግንባታው እስካሁን ከ400 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ መሆኑን አመልክተው ከአርሶ አደሩ ማሳ ከምርት አሰባሰብ ጀምሮ ለገበያ እስከሚቀርብ ድረስ በሺዎች ለሚቆጠሩ ዜጎች የስራ እድል እንደሚፈጠርም ገልጸዋል።
የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ርስቱ ይርዳው እንዳሉት ፓርኮቹ የአርሶ አደሩን የግብርና ምርት እሴት ጨምሮ ለገበያ ለማቅረብና ከውጭ የሚገባውን ምርት ለመተከት በማሰብ የተቋቋሙ ናቸው።
ከይርጋለም ኢንዱስትሪ ፓርክ ጋር በመመጋገብም ኢትዮጵያ በውጭ ገበያ ንግድ ውስጥ ያላትን ድርሻ እንዲሚያሰፋም አስረድተዋል።
በጌዴኦና ሲዳማ የሚመረተውን ቡና እሴት ጨምሮ ለውጭ ገበያ በማቅረብ የአርሶ አደሩን ተጠቃሚነት ከማረጋገጥ ጎን ለጎን የውጭ ምንዛሪ ለማግኘት የሚያስችል መሆኑን ተናግረዋል።
ግንበታው የመጨረሻ ምዕራፍ ላይ እንደሚገኝና የአርሶ አደሩን ተጠቃሚነት ለሚያሳድጉ ማህበራትና ባለሃብቶች ቅድሚያ እንደሚሰጥ ጠቁመዋል።
የአካባቢው አርሶ አደሩ ደረጃውን የጠበቀ ምርት ለኢንዱስትሪዎች ማቅረብ እንዲችል ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን የገለጹት ደግሞ የጌዴኦ ዞን እርሻና ተፈጥሮ ሃብት መምሪያ ሃላፊ አቶ ተገኝ ታደሰ ናቸው።
በተለይ በኩታ ገጠም አርሶ አደሩን በማደራጀት ምርታማነትን ከማሳደግ ባለፈ ከ12 ሚሊዮን በላይ የተሻሻሉ የቡናና ፍራፍሬ ችግኞች በማቅረብ መተከላቸውን ጠቅሰዋል።