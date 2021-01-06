የገናን በዓል ምክንያት በማድረግ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ለሚገኙ ድጋፍ ተደረገ

ባህርዳር ታህሳስ 28/2013 (ኢዜአ) በአማራ ክልል የገና በዓልን ምክንያት በማድረግ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች 2 ነጥብ 4 ሚሊዮን ብር ግምት ያለው የምግብ እህል ድጋፍ ተደረገ።
በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሙሉነሽ አበበ በባህር ዳር ከተማ በተካሄደው የድጋፍ ስነ- ስርዓት እንዳሉት መንግስት ድጋፉን ያደረገው ጧሪና ደጋፊ ያጡ የህብረተሰብ ክፍሎች በዓሉን ሳይቸገሩ እንዲያሳልፉ ለማድረግ ነው።
በባህር ዳር፣ ጎንደርና ደሴ ከተሞች ለሚኖሩ ጧሪና ደጋፊ ለሌላቸው ሶስት ሺህ ለሚሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ድጋፉ መደረጉን ተናግረዋል።
“በዓሉን ስናከብር ያለው ለሌለው በማካፈል የምንታወቅበት ኢትዮጵያዊ የመረዳዳት ባህልና እሴት ተጠናክሮ እንዲቀጥል መትጋት ይገባል” ብለዋል።
የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ከንቲባ ዶክተር ድረስ ሳህሉ በበኩላቸው ድጋፉ ወገኖቹ በዓሉን ሳይቸገሩ እንዲያሳልፉ ለማድረግ ታስቦ የተደረገ መሆኑን ተናግረዋል።
በተለይም በባህር ዳር ከተለያዩ ክፍለ ከተሞች ለሚገኙ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ለሚገኙ አንድ ሺህ ወገኖች በነፍስ ወከፍ 25 ኪሎ ዱቄትና 3 ሊትር ዘይት ድጋፍ ተደርጎላቸዋል።
የክልሉ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ዘላለም ልጃለም በበኩላቸው በአሉን ምክንያት በማድረግ ድጋፍ የተደረገላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች በችግረኛነታቸው የተለዩ መሆናቸውን ተናግረዋል።
ጧሪና ደጋፊ የሌላቸው ሶስት ሺህ ወገኖች የገናን በዓል ሳይቸገሩ እንዲያሳልፉ ለማድረግ 750 ኩንታል የስንዴ ዱቄትና ዘጠኝ ሺህ ሊትር ዘይት ኮሚሽኑ ድጋፍ ማድረጉን አስታውቀዋል።
”በአስቸጋሪ ጊዜ እንዲህ መንግስት ደርሶ አለሁ አይዟችሁ ሲል ደስ ይላል” ያለው ደግሞ በባህር ዳር የፋሲሎ ክፍለ ከተማ ነዋሪና አካል ጉዳተኛ ወጣት ዘላለም አሻግሬ ነው።
የግሽ አባይ ክፍለ ከተማ ነዋሪ እማሆይ መሰለች ረታ በበኩላቸው ”በተቸገርኩበት ወቅት መንግስት ለዓመት በዓል መዋያ ብሎ ላደረገልኝ ድጋፍ ምስጋናየ ከፍ ያለ ነው” ብለዋል።
በባህር ዳር በተደረገው የድጋፍ ስነ ስርዓት ላይ የክልልና የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ከፍተኛ አመራሮች ተገኝተዋል።