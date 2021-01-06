ፖሊስ የገና በዓልን ምክንያት በማድረግ በሀዋሳ ለአረጋዊያን ማዕከል የምሳ ግብዣ አደረገ

ሀዋሳ ታህሳስ 28/2013 (ኢዜአ) የደቡብ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የገናን በዓል ምክንያት በማድረግ በሀዋሳ ሜሪ ጆይ አረጋዊያን ማዕከል ለሚገኙ ከ150 ለሚበልጡ አረጋዊያን በዋዜማው የምሳ ግብዣ አደረገ።
የሀዋሳ ከተማ አስተዳደርም ለአቅመ ደካማዎች የበዓል መዋያ የበግ ሙክት፣ የምግብ ዘይትና ዱቄት አበርክቷል።
የክልሉ ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነር ብርሃኑ ቃልአብ በወቅቱ እንዳሉት ፖሊስ ከሠላምና ፀጥታ ሥራ ባሻገር የተጣለበትን ማህበራዊ ሃላፊነቱን ለመወጣት ዘርፈ ብዙ ተግባራት እያከናወነ ይገኛል።
ከእነዚህ ተግባራት መካከል አረጋዊያንንና አቅመ ደካማ ዜጎችን መጠየቅና መርዳት እንደሚገኝበት ጠቅሰዋል።
ኮሚሽኑ ከሠራዊቱ አባላት በሰበሰበው ገንዘብ ለሃገራችን ትልቅ ባለውለታ ከሆኑ አረጋዊያን ጋር በዚህ መልኩ ሲያሳልፍ ከፍተኛ ደስታ ይሰማናል ብለዋል።
አረጋዊያን ሃገርንና ህይወትን የመሩበት ዕምቅ አቅም እንዳላቸው ገልጸው ሁሉም ባለው አቅም እነሱን በመጠየቅና በመጎበኘት ያላቸውን ዕውቀት መቅሰም ተገቢ መሆኑን ተናግረዋል።
በማዕከሉ ከሚረዱት አረጋዊያን መካከል የዕድሜ ባለጸጋ አቶ ሙዑዝ ገሰሰ ሀገራቸውን ለ23 ዓመታት በውትድርና ማገልገላቸውን ገልጸዋል።
የሃገርን ዳር ድንበርና የዜጎችን ደህንነት ለማስከበር በጎሳ፣ቋንቋና በሌላም ሳይለያዩ በሀገር ፍቅር መትጋታቸውን አውስተው ትውልዱ ይህንን እንዲያጠናክር ጠይቀዋል ።
የደቡብ ክልል ፖሊስ አባላት ባደረጉላቸው ግብዣና መጥተው በመጠየቃቸው ከፍተኛ ደስታ እንደተሰማቸው ተናግረዋል።
ፖሊስ ከአረጋዊያን ጋር ለማሳለፍ በዚህ መልኩ የምሳ ግብዣ በማድረጉ ወገንና ጠያቂ እንዳለኝ እንዲሰማኝ አድርጎኛል ነው ያሉት ደግሞ ወይዘሮ ሀዳስ ተስፋዬ ናቸው።
የሀዋሳ ሜሪ ጆይ የአረጋዊያን ማዕከል አስተባባሪ ወይዘሮ ህይወት መለሰ በበኩላቸው የደቡብ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ማዕከሉ ከተመሠረተ ጀምሮ በተለያዩ የልማት ሥራዎች እንዲሁም በዚህ መልኩ በየበዓላቱ እያደረገ ያለው ድጋፍ አርአያ የሚያደርገው መሆኑን ተናግረዋል፡፡
ለበዓል ቀናት ብቻ ሳይሆን ነገን በመልካም መሠረት ለመገንባት በተለይ ወላጆቻቸውን ያጡ ህጻናትንና አረጋዊያንን መደገፍ ከሁሉም ዜጋ የሚጠበቅ ሃላፊነት ሊሆን ይገባል ብለዋል።
በሌላ በኩል የሀዋሳ ከተማ አስተዳደር ለ59 አቅመ ደካማ ነዋሪዎች በዓሉን በደስታ እንዲያሳልፉ 55 የበግ ሙክት፣ ከ28 ሺህ ሊትር በላይ የምግብ ዘይትና 80 ኩንታል ዱቄት አበርክቷል።
የከተማ አስተዳደሩ ምክትል ከንቲባ ረዳት ፕሮፌሰር ጸጋዬ ቱኬ የተቸገሩትን መርዳት መተሳሰብን የሚያጎለብት በመሆኑ ሁሉም ሃላፊነቱን መወጣት ይኖርበታል ብለዋል።
ለዚህም አስተዳደሩ የተቸገሩት ነዋሪዎች አለን አይዙአችሁ ለማለትና በዚህ ረገድ የሚሠሩ ድርጅቶችን ለማበረታተት ድጋፍ መደረጉን ገልጸዋል።
ከድጋፉ ተጠቃሚዎች መካከል ወይዘሮ አምና ፋንታዬ የሀዋሳ ከተማ አስተዳደር በዓሉን በደስታ እንድናሳልፍ ባደረገው ድጋፍ ከፍተኛ ደስታ ተሰምቶናል ብለዋል።