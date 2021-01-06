‘ጉህዴን’ ህዝብን ከህዝብ ለማጋጨት እያከናወነ ካለው ቅስቀሳ ሊታቀብ ይገባል… የቡለን ወረዳ ነዋሪዎች

ታህሳስ 28/2013(ኢዜአ) የጉሙዝ ህዝቦች ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ (ጉህዴን) ህዝብን ከህዝብ ለማጋጨት እያደረገ ካለው ቅስቀሳ እንዲቆጠብ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ቡለን ወረዳ ነዋሪዎች ጠየቁ።
መንግስት ከህዳሴ ግድብ ጋር ተያይዞ የመተከልን የጸጥታ ሁኔታ በልዩ ትኩረት እንዲከታተለውም ነው ነዋሪዎቹ የጠየቁት።
በቅርቡ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ቡለን ወረዳ በኩጂ ቀበሌ ማንነትን መሰረት አድረጎ በተፈጸመ ጥቃት በርካታ ንጹሃን ዜጎች በአሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸው ይታወሳል።
በተጨማሪ ዜጎች ጥረው ግረው ያፈሩት ንብርት በሰዓታት ልዩነት ወድሟል።
የዞኑን የጸጥታ ሁኔታ የሚመራ ግብረ ሃይል በፌደራል መንግስት ተቋቁሞ የተለያዩ ተግባራትን እያከናወነ ሲሆን፤አሁን ላይ በዞኑ አንጻራዊ ሰላም መስፈኑ ተገልጿል።
ግብረ ሃይሉ ጥቃቱ የተፈጸመበት ቀበሌ ከሚገኝበት የቡለን ወረዳ ነዋሪዎች ጋር ውይይት አካሄዷል።
የአካባቢው ሀገር ሽማግሌዎች በዚህን ወቅት ማንነትን መሰረት አድርጎ የተፈጸመው ጥቃት በጥቂት አመራሮችና ህገ ወጥ ቡድኖች የተቀነባበረ እንጂ የጉሙዝን ማህበረሰብ እንደማይወክል ተናግረዋል።
ህገ ወጥ ቡድኑ ንጹሃንን በመግደልና ንብረታቸውን በማውደም አንሳተፍም ባሉ የጉሙዝ ማህበረሰብ አባላት ላይ በተመሳሳይ ጥቃት መፈጸሙንም ነው የገለጹት።
በመሆኑም መንግስት በህገ ወጥ ቡድኑ ላይ የሚወስደውን እርምጃ አጠናክሮ በመቀጠል የአካባቢውን ሰላም እንዲያስጠብቅ የሀገር ሽማግሌዎቹ ጠይቀዋል።
በዞኑ ለበርካታ ዓመታት በጋራ በኖሩ ህዝቦች መካከል መጠራጠር እንዲፈጠር ቅስቀሳ እያደረገ ያለው የጉሙዝ ህዝቦች ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ /ጉህዴን/ የተባለ ፓርቲ ከድርጊቱ እንዲቆጠብም ነዋሪዎቹ ጠይቀዋል።
የመተከል የጸጥታ ጉዳይ ከህዳሴ ግድብ ግንባታ ጋር ተያይዞ የውጭ ጣልቃ ገብነት ሊኖር ስለሚችል መንግስት በአካባቢው ያለውን እንቅስቃሴ በልዩ ትኩረት ሊከታተለው እንደሚገባ ገልጸው፤የአካባቢውን ሰላም በዘላቂነት ያስጠብቅልን ሲሉም ተናግረዋል።
የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ምክትል ፕሬዘዳንት አቶ ጌታሁን አብዲሳ በበኩላቸው በጥቃቱ ላይ እጃቸው ያለበት አመራሮች ላይ ህጋዊ እርምጃ እየተወሰደ መሆኑን ተናግረዋል።
አካባቢው ሙሉ በሙሉ ወደ ሰላም እስኪመለስ ድረስ የህግ ማስከበር እርምጃው ተጠናክሮ ይቀጥላል ሲሉም አረጋግጠዋል።
የጉሙዝ ህዝቦች ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ የ(ጉህዴን) በሰላማዊ መንገድ የሃሳብ ትግል እንዲያደርግ የክልሉ መንግስት በርካታ ጥረት ሲያደርግ መቆየቱንም አስታውሰው፤ ፓርቲው በሰላማዊ ትግል ከማሸነፍ ይልቅ ህዝብን ከህዝብ በማጋጨት በንጹሃን ደም ወደ ስልጣን የመምጣት ፍላጎት እንዳለው ነው ያብራሩት።
በመሆኑም በፓርቲው ላይ ህጋዊ እርምጃ እየተወሰደ ነው ብለዋል።
በግብረ ሃይሉ የፀጥታውን ዘርፍ በበላይነት የሚመሩት ሌተናል ጀኔራል አስራት ዴኔሮ ህገ-ወጥ ቡድኑ ከመንግስት አቅም በላይ አለመሆኑን ተናግረዋል።
የህግ ማስከበር እርምጃው በአጭር ጊዜ እንዲጠናቀቅ እየተሰራ መሆኑን ገልጸው፤ ህብረተሰቡ ወንጀለኞችን አጋልጦ በመስጠት የሚጠበቅበትን ትብብር እንዲያጠናክርም ጥሪ አቅርበዋል።