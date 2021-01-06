በአዲስ አበባ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ትላንት ሌሊት በደረሰ የእሳት አደጋ ከ2 ሚሊዮን ብር በላይ ንብረት ወደመ

አዲስ አበባ፤ ታህሳስ 28/2013(ኢዜአ) በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ትላንት ሌሊት በደረሰ የእሳት አደጋ ከ2 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ንብረት መውደሙን የአዲስ አበባ የእሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ገለጸ።
የኮሚሽኑ ህዝብ ግንኙነት ቡድን መሪ አቶ ጉልላት ጌታነህ ለኢዜአ እንደገለጹት የእሳት አደጋው የተከሰተው በክፍለ ከተማው ወረዳ 11 መኮንኖች ክበብ በሚባለው አካባቢ ከሌሊቱ 8 ሰዓት ገደማ ነው።
በአደጋው 2 ሚልዮን 300 ሺህ ብር የሚገመት ንብረት የወደመ ሲሆን በሰው ህይወት ላይ ግን የደረሰ ጉዳት የለም ብለዋል።
የእሳት አደጋው በአንድ እንጨት ቤት፣ ጋራዥ ቤት እና በቶርኖ ቤት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱንም ገልጸዋል።
በጋራዡ ውስጥ ከነበሩት 5 መኪኖች መካከል ሁለቱ ሙሉ ለሙሉ ሲወድሙ ሶስቱ ከፍተኛ ጉዳት ደረሶባቸዋልም ብለዋል።
የአደጋው መንስኤ ገና በመጣራት ላይ መሆኑን የገለጹት አቶ ጉልላት፤አደጋውን ለመቆጣጠር 9 የእሳት ማጥፊያ መኪኖች አገልገሎት መስጠታቸውንም ጠቅሰዋል።
እሳቱን ለማጥፋት ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር በተደረገ ርብርብ 26 ሚልዮን ብር የሚገመት ንብረት ለማዳን ተችሏልም ብለዋል።
በነገው እለት በሚከበረው የገና በዓልም የእሳት አደጋ እንዳያጋጥም ህብረተሰቡ ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርግ አቶ ጉልላት አሳስበዋል።