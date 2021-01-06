ፍርድ ቤቱ አምባሳደር አዲስዓለም ባሌማ ላይ ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ ፈቀደ

አዲስ አበባ፤ ታህሳስ 28/2013(ኢዜአ) ፍርድ ቤቱ ከሕወሃት ቡድን ጋር በመመሳጠር በሰራዊቱ ላይ ጉዳት በማድረስ ወንጀል በተጠረጠሩት አምባሳደር አዲስዓለም ባሌማ (ዶ/ር) ላይ ተጨማሪ 14 ቀን የምርመራ ጊዜ ፈቀደ።
ተጠርጣሪው በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በአራዳ ምደብ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ዛሬ ቀርበዋል።
በችሎቱም የፌዴራሽን ምክር ቤት አጀንዳዎችንና ምስጢሮችን የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ለነበሩት ዶክተር ደብረጺዮን ገብርሚካኤል ተጠርጣሪው መረጃ ሲያቀብሉ እንደነበር መርማሪ ፖሊስ ማስረጃ አግኝቻለሁ ብሏል።
የአውሮፓ ሕብረት በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ጫና እንዲያደረግና ዳያስፖራ ኢትዮጵያዊያን ለሕወሃት የጥፋት ቡድን ድጋፍ እንዲያደርጉም ሲንቀሳቀሱ ነበር ብሏል።
ተጠርጣሪው ለሕወሃት ፀረ ሰላም ቡድን የገንዘብ ድጋፍ ማድረጋቸውንም ፖሊስ ለችሎቱ አብራርቷል።
መርማሪ ፖሊስ እስካሁን ካከናወናቸው የምርመራ ስራዎች በተጨማሪ ቀሪ የሰውና የሰነድ ማስረጃዎችን መሰብሰብ፣ የቴክኒክ ምርመራ ውጤቶችን መቀበል፣ የደረሰውን ጉዳት መጠን መለየት ቀሪ ስራዎች እንዳሉት ገልጿል።
በዚህም ተጨማሪ 14 ቀናት የምርመራ ጊዜ እንዲፈቀድለት ችሎቱን ጠይቋል።
ተጠርጣሪው በበኩላቸው ለ30 ዓመታት በሚኒስትርነት፣ በአምባሳደርነትና በሌሎች አገራዊ ሃላፊነቶች አገራቸውን ማገልገላቸውን ጠቅሰው የተጠረጠሩበትን ወንጀል እንዳልፈጸሙ ተናግረዋል።
የተጠርጣሪ ጠበቃም ደንበኛቸው የጤና ችግር ያለባቸው መሆኑን በማስረዳትና የሚፈለጉ ማስረጃዎች በፖሊስ እጅ በመሆናቸው የዋስትና መብት እንዲፈቀድላቸው ጠይቋል።
መርማሪ ፖሊስ በበኩሉ በመከላከያ ሰራዊት የሰሜን እዝ ላይ የደረሰውን ጥቃት በማስተባበር ወንጀል በመጠርጠራቸውና የምርመራ ስራውን ሊያደናቅፉ ስለሚችሉ የዋስትና ጥያቄያቸው ወድቅ እንዲደረግ አመልክቷል።
ግራ ቀኙን ክርክር ያደመጠው ፍርድ ቤቱም የተጠረጠሩበት የወንጀል ድርጊት ሰፊና ውስብሰብ በመሆኑ ተጨማሪ 14 ቀናት የምርመራ ጊዜ ፈቅዷል።
በዚህም ለጥር 15 ቀን 2013 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል።