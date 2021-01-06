በአዲስ አበባ መንደርን ማዕከል ባደረገ የሕብረተሰብ ተሳትፎ ለውጥ ለማምጣት የሚያስችል ስራ ሊጀመር ነው

አዲስ አበባ፤ታህሳስ 28/2013(ኢዜአ) በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መንደርን (ብሎክን) ማዕከል ያደረገ የሕብረተሰብ ተሳትፎን በመጠቀም ዘርፈ ብዙ ለውጥ ለማምጣት መታሰቡን መንደርን ማዕከል ያደረገ አሳታፊ አስተዳደር ኤጀንሲ አስታውቋል።
ኤጀንሲው ከከተማ አስተዳደሩ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ጋር በመተባበር ከየመንደሩ ከተወከሉ አካላት ጋር ውይይት ተካሂዷል።
በውይይቱ ላይ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤን ጨምሮ ሌሎች የመስተዳደሩ ከፍተኛ የስራ ሃላፊዎችም ታድመዋል።
ከተቋቋመ ዘጠኝ ወራት ያስቆጠረው ኤጀንሲው በአገልግሎት አሰጣጥ፣ በሰላምና ጸጥታ፣ በመሰረተ ልማት፣ በስራ እድል ፈጠራና ሌሎች መስኮች ሕብረተሰቡን ለማሳታፍ ታስቦ ነው ተብሏል።
የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር አቶ አስፋው ለገስ ውይይቱን አስመልክተው እንደተናገሩት የተጀመረው ለውጥ በመንግስት ብቻ ስለማይሳካ የሕብረተሰብ ተሳትፎ ግድ ነው።
በዚህም በከተማዋ ወደ 8 ሺህ 8 ብሎኮች ያሉ መሆኑን ገልጸው ወደ 61 ሺህ ገደማ ሰዎች ይህንን ሁኔታ እያስተባበሩ ይገኛሉ ብለዋል።
በዚህ አደረጃጀት አማካኝነት ከመንደር ጀምሮ እስከ ከተማ አስተዳደሩ ድረስ አገልግሎት አሰጣጡ ፍትሓዊና ጊዜውን የጠበቀ እንዲሆን የሚያስችል መሆኑንም ገልጸዋል።
የአገልግሎት አሰጣጡ ግልጽና የሕብረተሰቡን እርካታ የሚጨምር እንዲሆንም ያግዛል ነው ያሉት።
በልማት ስራዎችም የማሕበራዊ፣ የኢኮኖሚያዊና የመሰረተ ልማት ዝርጋታ ስራዎችን በተቀናጀ መልኩ ለማሳለጥ የሚያስችል አደረጃጀት እንደሆነም አብራርተዋል።
ከመሰረተ ልማት ስራዎች አንጻር የኮብል ስቶን ንጣፍ፣ የተበላሹ መንገዶች እድሳትና አዲስ የመንገድ ግንባታዎች መንግስትና ሕዝብ በጋራ እንዲሰሩ ያግዛልም ብለዋል።
በጤናው ዘርፍም መንደርን መሰረት ያደረገ የጤና ኤክስቴንሽን አገልግሎት፣ የጤና መድህንና የአካባቢ ንጽህና በጋራ ለመስራት ታልሟል ነው ያሉት አቶ አስፋው።
ኤጀንሲው ከተመሰረተ ጀምሮ በብሎክ ደረጃ ኮሮናን የመከላከል ተግባር ሲያከናውን መቆየቱንና የምግብ ባንኮች የማቋቋም ስራ ሲሰራ እንደነበረንም ተገልጿል።
የመንንደር አደረጃጀቱ የኢኮኖሚ፣ የማሕበራዊ፣ የመልካም አስተዳደር፣ የሰላምና ጸጥታና ሕገ ወጥነትን የመከላከል ኮሚቴዎች በስሩ ያቀፈ እንድሆነም ተመልክቷል።