ሚኒስቴሩ 250 ሺህ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብሎችን ሰጠ

አዲስ አበባ፣ ታህሳስ 27 ቀን 2013 (ኢዜአ) የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር 250 ሺህ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብሎችን ከኮሪያ ዓለም አቀፍ የልማት ትብብር ኤጀንሲ ጋር በመተባበር ለተለያዩ አካላት አበረከተ።
ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበል ጭምብሎቹ የተበረከቱት ለመከላከያ ሚኒስቴር፣ ለፌዴራልና ለአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽኖች፣ ለዋና ዋና የክልል ከተሞች፣ ለአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮና ለመቄዶኒያ የአረጋዊያንና የአዕምሮ ሕሙማን መርጃ ማዕከል መሆኑን ገልፀዋል።
530 ሺህ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብሎችን ለተለያዩ አካላት ለማድረስ ከታቀደው ውስጥ የ250 ሺህ ጭንብሎች ድጋፍ መደረጉን ነው የተናገሩት።
ቀሪዎቹ 280 ሺህ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብሎች በቀጣይ የሚለገሱ መሆኑንም አክለዋል።
ሚኒስቴሩ ከኮሪያ ዓለም አቀፍ የልማት ትብብር ኤጀንሲ ጋር ያደረገው ስምምነት በቆዳና የቆዳ ውጤቶች ላይ የተሰማሩ ኢንዱስትሪዎች እንዳይዘጉና ሠራተኞቻቸውም ከሥራ እንዳይባረሩ ጠቀሜታው የጎላ መሆኑንም ገልጸዋል።
አቶ መላኩ እንዳሉት ስምምነቱን ተከትሎ 2 ሺህ 119 የኢንዲስትሪ ሠራተኞች የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል አሰራር ስልጠና ወስደው ወደሥራ እንዲገቡ ተደርጓል።
የግብዓት አቅርቦት ችግር እንዳይኖር ተገቢውን እገዛ በማድረግ ውጤታማ እንዲሆኑ ጥረት እየተደረገ መሆኑንም አቶ መላኩ ገልፀዋል፡፡
“ኢንዱስትሪዎች እንዳይቆሙና ገበያ ለማረጋጋት ጭንብሎች የማምረት ሥራው ተጠናክሮ ይቀጥላል” ነው ያሉት።
በመጪው ሐሙስ ለሚከበረው የገና በዓል የእንኳን አደረሳችሁ መልዕክት ያስተላለፉት ሚኒስትሩ ኅብረተሰቡ ለኮቪድ-19 አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርግ አሳስበዋል።
የኬር ኤዥ ኢትዮጵያ የቆዳ ውጤቶች ማምረቻ ተወካይ አቶ ዘላለም መርአዊ የፋብሪካ ሠራተኞች እንዳይበተኑና አምራች ኢንዱስትሪው እንዳይጎዳ ጭምብል እንዲያመርቱ በመደረጉ መደሰታቸውን ገልፀዋል፡፡
የመቄዶኒያ የአረጋዊያንና የአዕምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከል ተወካይ አቶ ሳሙኤል ከበደ በበኩላቸው ለተደረገላቸው ድጋፍ አመስግነዋል፡፡
ሚኒስቴሩ በቀጣይም ከ3 ነጥብ 6 ሚሊዮን በላይ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭምብሎችን ለተለያዩ አካላት ለመደገፍ ማቀዱን ለማወቅ ተችሏል።