በምርት ጥራትና አቅርቦት በዓለም ገበያ ተወዳዳሪ ለመሆን የህብረት ስራ ዘርፍ መሰረታዊ ለውጥ ይካሄዳል

አዳማ፣ ታህሳስ 23/2013( ኢዜአ) በምርት ጥራትና አቅርቦት በዓለም ገበያ ተወዳዳሪ ለመሆን በህብረት ስራ ዘርፍ መሰረታዊ ለውጥ እንደሚካሄድ የፌዴራል ህብረት ስራ ኤጄንሲ ገለጸ።
ለውጡ የአገሪቱ የኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራም ውስጥ ዘርፉን ወሳኝና አንቀሳቃሽ ሃይል ለማድረግ ያግዛል።
ከክልሎችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት በለውጡ ዙሪያ እየመከሩ ነው።
በአዳማ በተዘጋጀው የምክክር መድረክ የፌዴራል ህብረት ስራ ኤጄንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ዑስማን ሱሩር እንደተናገሩት፤ ከዘርፉ የሰው ሃብት ልማት፣ አደረጃጀትና የአሰራር ስርዓት ጀምሮ ለውጥ ያስፈልጋል።
የህብረት ስራ ማህበራትን በማዘመን በምርት ጥራትና አቅርቦት ከአገር ውስጥ ባለፈ በዓለም ገበያ እንዲወዳደሩ ለማስቻል ስር ነቀል ለውጥ እንደሚፈልጉ ገልጸዋል።
ብልሹ አሰራሮች፣ የሀብት ብክነት፣ መልካም አስተዳደር ችግር፣ የአቅም ውስንነት፣ የሰለጠነ የሰው ሃይል እጥረት የዘርፉ ማነቆዎች እንደሆኑ ጠቅሰዋል።
ህብረት ስራ ማህበራት የግብይት አቅማቸውን ማሳደግ፣ ውጤታማ የፋይናንስ አቅርቦትና አስተዳደር፣ የግብርና ምርት በእሴት ሰንሰለት ውስጥ እንዲያልፍ ማስቻል፣ ብቁና ተወዳዳሪ የቢዝነስ ድርጅቶች እንዲሆኑ ግብ ያስቀመጠ ለውጥ እንደሚካሄድ ተናግረዋል።
“የህብረት ስራ ማህበራት የደረሱበትን የእድገት ደረጃ የሚመጥንና ቀጣይ ጉዞቸውን የሚያፋጥን የአሰራርና አደረጃጀት፣ የአመራርና የሰው ሃይል አስተዳደር ሥርዓቱን ለመለወጥ ነው” ብለዋል።
በሀገሪቱ ከ26 ሚሊዮን በላይ አባላትና 48 ቢሊዮን ካፒታል ያስመዘገቡ ከ92 ሺህ በላይ ማህበራት መኖራቸውን ከኤጀንሲው የተገኘ መረጃ ያሳያል።