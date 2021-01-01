የአዲግራት ዩኒቨርሲቲ የ2012 ተመራቂ ተማሪዎች ጥር ላይ ትምህርት ይጀምራሉ … የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር

አዲስ አበባ፣ ታህሳስ 23/2013 (ኢዜአ) የአዲግራት ዩኒቨርሲቲ የ2012 ዓ.ም ተመራቂ ተማሪዎች በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የተለያዩ ካምፓሶች ጥር 2 ቀን 2013 ዓ.ም ትምህርት እንደሚጀምሩ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ።
ሚኒስቴሩ የመማር ማስተማር ሥራውን አስመልክቶ ዛሬ መግለጫ ሰጥቷል።
የሚኒስቴሩ የጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ደሳለኝ ሳሙኤል በሰሜኑ የአገሪቷ ክፍል ተከስቶ በነበረው የጸጥታ ችግር የመማር ማስተማር ሂደቱ ተስተጓጉሎ መቆየቱን አስታውሰዋል።
በዚህ ችግር ውስጥም ሆኖ የመቀሌና የራያ ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎችን ማስመረቅ መቻሉን ገልፀዋል።
በአሁኑ ወቅት በአዲግራት ዩኒቨርሲቲ የላቦራቶሪ፣ የወርክሾፕና የዳታ ሴንተር ጥገና ለማድረግ ጊዜ ስለሚወስድ የመማር ማስተማር ሥራው ለጊዜው በዩኒቨርሲቲው እንደማይጀመር ተናግረዋል።
“የጥገና ሥራው እስኪጠናቀቅ ድረስ የ2012 ተመራቂ ተማሪዎች በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ኩሓ ካምፓስ ትምህርታቸውን እንዲጀምሩ ይደረጋል” ያሉት አቶ ደሳለኝ ተመራቂ ተማሪዎች ታህሳስ 30 እና ጥር 1 ቀን 2013 ዓ.ም ለካምፓሱ ሪፖርት እንዲያደርጉ አስታውቀዋል።
የዩኒቨርሲቲው የ2012 ዓ.ም የሕክምና ተመራቂ ተማሪዎች ደግሞ በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ አይደር ካምፓስ ታህሳስ 30 እና ጥር 1 ቀን 2013 ዓ.ም ሪፖርት እንዲያደርጉም ተናግረዋል።
እንደ አቶ ደሳለኝ ገለፃ ተመራቂ ተማሪዎቹ ጥር 2 ቀን 2013 ዓ.ም በየካምፓሶቹ ትምህርታቸውን እንዲጀምሩ ይደረጋል።
“የአክሱም ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችም የዩኒቨርሲቲው የላቦራቶሪ፣ የወርክሾፕና የዳታ ማዕከል ጥገና ከተደረገ በኋላ ጥሪ ይደረግላቸዋል” ብለዋል።
ነባርና ተመራቂ ያልሆኑ ሌሎች ተማሪዎችም በቀጣይ ጥሪ እንደሚደረግላቸው ተገልጿል።