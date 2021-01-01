ነጋዴዎቹ በላፍቶ የአትክልት ገበያ ማዕከል መሰረተ ልማቶች ባለመሟላታቸው መቸገራቸውን ገለጹ

አዲስ አበባ፣ ታህሳስ 23/2013 (ኢዜአ) በላፍቶ የአትክልትና ፍራፍሬ ገበያ ማዕከል አስፈላጊ መሰረተ ልማቶች ባለመሟላታቸው ለመስራት መቸገራቸውን ነጋዴዎች ገለጹ።
የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ በበኩሉ አስፈላጊ መሰረተ ልማቶችን ለማሟላት ጥረት መደረጉንና የቀሩትም በቀጣይ እንደሚሟሉ አስታውቋል።
የከተማ አስተዳደሩ በጃንሜዳ የነበረውን የአትክልትና ፍራፍሬ ገበያ ወደ ላፍቶ ሲያዛውር ስራችንን ሊያሳልጡ የሚችሉ መሰረተ ልማቶች ባለማሟላቱ ተቸግረናል ሲሉ ነጋዴዎቹ ተናግረዋል።
በገበያ ማዕከሉ አካባቢ የታክሲ መጫኛና ማውረጃ ስፍራ ባለመዘጋጀቱ ከተለያየ ስፍራ ወደ ማዕከሉ የሚጓጓዙ ምርቶችን ሃይሌ ጋርመንት አጠገብ ለማውረድ መገደዳቸውንም ነጋዴዎቹ ገልጸዋል።
ከታክሲ የሚወርዱበት ቦታ ከገበያ ማዕከሉ በመራቁ በጋሪ ለመሄድ እንደሚገደዱና ይህም ለተጨማሪ ወጪ እየዳረጋቸው መሆኑን አመልክተዋል።
የመንገድ፣ የኤሌክትሪክና የውሃ መሰረተ ልማቶች በሰዉ ብዛት ልክ በፍጥነት አለመሰራታቸው ሌላው ችግር መሆኑንም አንስተዋል።
በገበያ ማዕከሉ ነጋዴዎች በቀን ቢያንስ 13 ሠዓታት የሚሰሩ ቢሆንም ያለው የመፀዳጃ ቤትና የካፍቴሪያ አገልግሎት ግን በቂ አለመሆኑን ገልጸዋል።
ቀበሌ ያደራጃቸው ዕቃ ጫኝና አውራጆች ከፍተኛ ክፍያ እንደሚጠይቋቸው፣ ከበር ላይ ወደ ሱቅ ውስጥ አንድ ሳጥን ለማስገባት እስከ 50 ብር እንደሚያስከፍሏቸውም ተናግረዋል።
የሚመለከተው አካል ውሳኔዎችን ሲወስን እንደማያወያያቸውም የማዕከሉ ነጋዴዎች አመልክተዋል።
ነጋዴዎቹ የጠቀሷቸው ችግሮች ተደማምረው ስራቸውን አስቸጋሪ እንዳደረጉባቸው በመግለጽ የከተማ አስተዳደሩ አፋጣኝ መፍትሄ እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል።
የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ ኃላፊ አቶ አብዱልፈታህ የሱፍ በሰጡት ምላሽ በበጀት ዓመቱ ከተማ አስተዳደሩ ከያዛቸው ተግባራት መካከል የገበያ ማዕከላትን ዘመናዊና ተደራሽ ማድረግ አንዱ ነው ብለዋል።
በዚህም የላፍቶ የአትክልትና ፍራፍሬ ማዕከል ተገንብቶ ስራ እንዲጀምር መደረጉን ተናግረዋል።
የገበያ ማዕከላት ሲገነቡ መሰረተ ልማቶች አስፈላጊ መሆናቸውን የገለጹት ሃላፊው የላፍቶ የገበያ ማዕከል ሲገነባ አስፈላጊው ዝግጅት መደረጉን አውስተዋል።
የኤሌክትሪክ፣ የውሃና የመንገድ ችግሮች እንዳያጋጥሙ መሰራቱን ያወሱት አቶ አብዱልፈታህ በነጋዴዎች የሚነሱ ቅሬታዎች እየታዩ እንደሚሟሉ አስታውቀዋል።
የኤሌክትሪክ ችግሩን ለመቅረፍ በእያንዳንዱ ሱቅ አንዳንድ ቆጣሪ እንዲገጠም መደረጉን ተናግረዋል።
አካባቢውን ሊመጥኑ የሚችሉ ካፍቴሪያዎችና መጸዳጃ ቤቶች መገንባታቸውን በመግለፅ የተነሳው ቅሬታ አግባብ አይደለም ብለዋል።
ከተማ አስተዳደሩ ውሳኔዎችን ሲያሳልፍ በተቻለ መጠን ነጋዴዎቹን በማሳተፍ እያወያየ መሆኑንም ተናግረዋል።
የገበያ ማዕከሉ ከጃንሜዳ ወደ ላፍቶ ሲዘዋወር ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ነጋዴዎቹን ማወያየታቸውንና የጋራ ስምምነት መደረሱንም አስረድተዋል፡፡
ከነጋዴዎቹ የሚነሱ ቅሬታዎችና የተለዩ ክፍተቶች በቀጣይ የሚስተካከሉ መሆናቸውን ነው አቶ አብዱልፈታህ የተናገሩት።
በቀጣይም በመዲናዋ በተለያዩ ቦታዎች ተመሳሳይ የገበያ ማዕከላት የሚገነቡ መሆኑን ጠቁመዋል።