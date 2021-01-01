መጪው አገራዊ ምርጫ ሁሉን አቀፍ፣ ነጻና ትክክለኛ እንዲሆን የበኩላችንን እንወጣለን – የሲቪክ ማኅበራት

አዲስ አበባ፣ ታህሳስ 23/2013 (ኢዜአ) መጪው አገራዊ ምርጫ ሁሉን አቀፍ፣ ነጻና ትክክለኛ እንዲሆን የበኩላቸውን ሚና እንደሚወጡ የሲቪክ ማኅበራት ገለጹ።
ባለፈው ዓመት ሊካሄድ ታስቦ የነበረው 6ኛው አገር አቀፍ ምርጫ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ስጋት መተላለፉ ይታወቃል።
የጤና ሚኒስቴር ከወረርሽኙ ስጋት አንጻር ስርጭቱን መከላከል የሚያስችሉ እርምጃዎችን ከግምት ባስገባ ሁኔታ የምርጫ ሥነ-ምግባር ደንብና ማስፈፀሚያ መመሪያዎችን በማዘጋጀት ምርጫውን ማካሄድ እንደሚቻል ማስታወቁም እንዲሁ።
በመሆኑም 6ኛው አገር አቀፍ ምርጫ በመጪው ግንቦት መጨረሻ እንደሚካሄድ ተገልጿል፤ ለዚህም ዝግጅት እየተደረገ ይገኛል።
የሰለጠነ የፖለቲካ ሥርዓት እንዲገነባ በሚደረገው ጥረት አስተዋጽኦ ያላቸው የሲቪል ማኅበራት ድርጅቶችም የ2013 ዓ.ም አገራዊ ምርጫን አስመልክቶ ከኢዜአ ጋር ቆይታ አድርገዋል።
የሲቪክ ማኅበራት ሕዝብ ለማገልገል የተመሰረቱ በመሆናቸው ምርጫው ሁሉንም ሊያሳትፍ በሚችል መልኩ ያለአድልዎ እንዲካሄድ የራሳቸውን አስተዋጽኦ ማበርከት አለባቸው ነው ያሉት አባላቱ።
በመሆኑም በአገሪቷ የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ሚናቸውን በማበርከት ምርጫው ፍትሃዊ፣ ተዓማኒና ሁሉን አቀፍ እንዲሆን ለማድረግ የበኩላቸውን እንደሚወጡ ገልጸዋል።
ለማንም ሳይወግኑና የፖለቲካ መጠቀሚያ ሳይሆኑ ምርጫው ሠላማዊና ዴሞክራሲያዊ እንዲሆን የድርሻቸውን መወጣት እንደሚገባቸውም ነው የገለጹት።
በተለይ በሠላም ጉዳይ ሕብረተሰቡን በመቀስቀስና በማስተማር ረገድ ሁሉም የሲቪክ ማኅበረሰቦች ሃላፊነት አለባቸው ብለዋል።
የአገሪቷ ሠላም የተረጋገጠ እንዲሆን ምርጫ አስፈላጊ በመሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች ማሸነፍን ብቻ ግብ ሳያደርጉ የዴሞክራሲ ግንባታ ላይ ትኩረት ማድረግ እንዳለባቸውም ተናግረዋል።
በአገሪቷ ፈተና የሆነው የሠብዓዊ መብት ጥሰት፣ ግድያና የዜጎች መፈናቀል እንዲቆም ሁሉም ዜጋ የበኩሉን መወጣት እንደሚገባውም አሳስበዋል።