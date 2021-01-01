የቀድሞ የገቢዎች ሚኒስትር የነበሩት የአቶ ደስታ አማረ የቀብር ስነ -ስርዓት ተፈጸመ

ሆሳዕና፣ ታህሳስ 23/2013 (ኢዜአ) የቀድሞ የገቢዎች ሚኒስትር የነበሩት የአቶ ደስታ አማረ የቀብር ስነ- ስርዓት በሆሳዕና ከተማ ቃለ ህይወት መካነ መቃብር ተፈጸመ፡፡
አቶ ደስታ አማረ ከአባታቸው ከአቶ አማረ አከሌና ከእናታው ወይዘሮ ሰደኔ አንሰሶ በሀድያ ዞን በቀድሞ ሶሮ ወረዳ ማንዴ ቀበሌ ልዩ ስሙ ቀሽራ ተብሎ በሚጠራ አካባቢ በ1942 ዓ.ም ተወለዱ፡፡
አቶ ደስታ ከ1ኛ እስከ 6ኛ ክፍል ትምህርታቸውን ሆሳዕና ከተማ በሚገኘው በቦብቾ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እንዲሁም ከ7ኛ አስከ 10ኛ ትምህርታቸውን በራስ አባተ ቧያለው የካቲት 25/67 ትምህርት ቤት ተከታትለዋል፡፡
በመምህርነት ሙያ ሰልጠነው ከተመረቁ በኋላ በቀድሞ ሲዳሞና በወላይታ አውራጃ ከ1964 እስከ 1969 ዓ.ም በበንሳና አረካ አንደኛ ትምህርት ቤቶች በመምህርነት አገልግለዋል፡፡
አቶ ደስታ በ1973 በኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ድግሪያቸውን ከአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ በመቀበል በኢትዮጵያ ገንዘብ ሚኒስትር ተመድበው አገልግለዋል።
የአጭር ጊዜ የስራ ላይ ስልጠና እድል ወደ ምስራቅ ጀርመን ተጉዘው ስልጠና በመውሰድ ወደ ሀገር ቤት ተመልሰው በአርዳይታ ህብረት ስራ ማህበር በአሰልጣኝ መምህርነት ተመድበው ሲያገለግሉ ቆይተዋል፡፡
እንግሊዝ ሀገር በሚገኘው ኤስ ኤስ ኤክስ ዩኒቨርስቲ በዓለም አቀፍ ኢኮኖሚክስ ሁለተኛ ዲግሪያቸውን አግኝተዋል፡፡
በ1986 ዓ.ም በሀድያ ዞን ምርጫ ኮሚሽን ኃላፊነትና በሀገሪቱ በ1987 ዓ.ም በተደረገው የመጀመሪያው ሀገራዊ ምርጫ ህዝባቸውን በመወከል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል ሆነዋል፡፡
በቆይታቸውም በህዝብ እንደራሴነት፣ የሀገር ውስጥ ገቢዎች ቦርድ፣ የጉምሩክና የብሄራዊ ሎተሪ ቦርድ፣ የባህርና ትራንዚት አገልግሎት ቦርድ፣ የመንግስት የልማት ድርጅቶች ቦርድ ሰብሳቢ ሆነው አገልግለዋል።
የገቢዎች ሚኒስተር ለብቻው ከተቋቋመ በኋላ ከ1987 እስከ 1993 ዓም ድረስ በኢፌደሪ ገቢዎች ሚኒስቴር በሚኒስትርነትና በሚኒስትሮች ምክር ቤት አባልነት ለተከታታይ ስድስት ዓመታት አገልግለዋል፡፡
ከስራቸው በጡረታ እስከተሰናበቱበት እስከ በ2003 ዓ.ም ድረስ ሀገራቸውን ሲያገለግሉ የነበሩት አቶ ደስታ ባደረባቸው ህመም በአሜሪካን ሀገር በህክምና ሲረዱ ቆይተው በተወለዱ በ71 ዓመታቸው ታህሳስ 20 ቀን 2013 ዓም ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል።
የቀብር ስነ-ስርዓታቸው ቤተሰቦቻቻው፣ የፌዴራል፣ የክልልና የአዲስ አበባ አስተዳደር ከፍተኛ አመራሮችና ወዳጅ ዘመዶቻቸው በተገኙበት ትላንት ተፈጽሟል።
አቶ ደስታ ባለትዳር ነበሩ ።