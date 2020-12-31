የወጣቶች የውይይት መድረክ በአገር አቀፍ ደረጃ የፊታችን ቅዳሜ ይጀምራል

ታህሳስ 22/2013 (ኢዜአ) የወጣቶች የውይይት መድረክ ከፊታችን ቅዳሜ ጀምሮ በአገር አቀፍ ደረጃ ሊካሄድ መሆኑን የብልጽግና ፓርቲ ወጣቶች ሊግ አስታወቀ።
ውይይቱ በሰላማዊ፣ ዴሞክራሲያዊና የበለጸገች አገር ግንባታ ላይ ወጣቶች በሚኖራቸው ሚና ላይ ያተኮረ መሆኑ ተገልጿል።
የብልጽግና ፓርቲ ወጣቶች ሊግ ምክትል ፕሬዚዳንት አክሊሉ ታደሰ የውይይት መድረኩን አስመልክቶ ዛሬ ለመገናኛ ብዙሃን መግለጫ ሰጥቷል።
መድረኩ “የወጣቶች ምክንያታዊ ውይይት” (Youth reasonable dialogue) የሚል ስያሜ እንደሚካሄድ ተናግሯል።
መድረኩ “በወጣት ምሁራን ውስጥ የመነጋገር ፣ የመወያየትና የመከራከርን ባህል የማሳደግ” ዓላማ አለው ብሏል።
ከወጣቱ ጋር በቀጥታ በመገናኘት ምክንያታዊ ወጣት ለመፍጠር ታልሞ መዘጋጀቱንም ምክትል ፕሬዚዳንቱ ገልጿል።
በውይይቱ በመላው አገሪቱ በሚገኙ 1 ሺህ 100 ከተሞች በሚካሄደው መድረክ 5 ሚሊየን ወጣቶች እንደሚሳተፉም ይጠበቃል።
በሶስት ዙሮች የሚካሄደው መድረክ ታህሳስ 24 ቀን 2013 እንደሚጀምር ታውቋል።
የውይይት መድረኩ የኮቪድ-19 መመሪያን በጠበቀ መልኩ ይካሄዳል ተብሏል።