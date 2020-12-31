በጥቃቅንና አነስተኛ የተደራጁ የማህበረሰብ ክፍሎች ጥራት ያለው ምርት በማምረት ተወዳዳሪ መሆን እንዳለባቸው ተገለጸ

ታህሳስ 22/2013 (ኢዜአ) በጥቃቅንና አነስተኛ የተደራጁ የማህበረሰብ ክፍሎች ጥራት ያለው ምርት በማምረት ተወዳዳሪ ሊሆኑ እንደሚገባ የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስትሯ ኢንጅነር አይሻ መሐመድ ገለጹ።
አገር አቀፍ የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ሞዴል አምራቾች ዐውደ ርዕይ ዛሬ በአዲስ አበባ ተከፍቷል፡፡
የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስትሯ ኢንጅነር አይሻ መሀመድ በመርሃ ግብሩ ላይ ባደረጉት ንግግር በዘርፉ የተሰማሩ አምራቾች የገበያ ትስስር በመፍጠር ትርፋማ ሆኖ ለመውጣት መትጋት ይኖርባችኋል ብለዋል፡፡
በበጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ለተደራጁት የማህበረሰብ ክፍሎች የብድር አገልግሎትና ምቹ የመስሪያ ቦታ ለመስጠት እየተሰራ መሆኑንም አስታውቀዋል፡፡
በተለይ አበዳሪ ተቋማት የብድር አቅርቦት እንዲያሟሉ ጥረት በመደረግ ላይ እንደሚገኝ ሚኒስትሯ ተናግረዋል፡፡
የፌዴራል የከተሞች የስራ ዕድል ፈጠራና ምግብ ዋስትና ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ገብረመስቀል ጫላ ዐውደ ርዕዩ ሞዴል አምራቾች ምርትናና አገልግሎታቸውን ለገበያ እንዲያስተዋውቁና የገበያ ትስስር እንዲፈጥሩ ታልሞ መዘጋጀቱን ገልጸዋል፡፡
በዐውደ ርዕዩ ከ200 በላይ ሞዴል የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች የሚሳተፉ ሲሆን፣ አራት ሚሊዮን ብር በላይ ግብይት ይከናወንበታል ተብሎ ይጠበቃል ብለዋል፡፡
አምራቾቹ ምርትና አገልግሎታቸውን ለደንበኞች ከማስተዋወቅ ባለፈ ከህብረተሰቡ የሚሰጣቸውን ግብረ መልስ እንዲቀበሉ አቶ ገብረመስቀል መክረዋል፡፡
በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስተባባሪ አቶ ጃንጥራር አባይ በበኩላቸው አስተዳደሩ በዘርፉ የተሰማሩ አምራቾችን ተጠቃሚ ለማድረግ የገበያ አማራጮችንና ዕድሎችን እንደሚያቀርብ አስታውቀዋል፡፡
ዘርፉን ውጤታማ ለማድረግ ነባር አሰራሮች እንደሚስተካከሉና አዳዲስ አሰራሮች እንደሚዘረጉ ተናግረዋል፡፡
በዐውደ ርዕዩ ከሁሉም ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች የተውጣጡ ሞዴል ጥቃቅንና አነስተኛኢንተርፕራይዞች ምርትና አገልግሎታቸውን አቅርበዋል፡፡
ዐውደ ርዕዩ ”ዘላቂ የገበያ ትስስር ለስራ ዕድል ፈጠራና ኢንተርፕራይዞች መሰረት ነው” በሚል መሪ ሃሳብ ለሰባት ቀናት ይካሄዳል፡፡