ኮቪድን እኛ ብንረሳውም አልረሳንም፤ እንጠንቀቅ – አርቲስት ሰለሞን ታሼ (ጋጋ)

አዲስ አበባ ታህሳስ 22/2013 (ኢዜአ) ኮቪድ -19ን እኛ ብንረሳውም እሱ አልረሳንም፤ በስውር እየወጋን ነው እንጠንቀቅ ሲል አርቲስት ሰለሞን ታሼ (ጋጋ) መልእከቱን አስተላለፈ።
አርቲስት ሰለሞን ታሼ (ጋጋ) ኮቪድ-19 ከተከሰተ ጀምሮ የኀብረተሰቡን ግንዛቤ ለማሳደግ በተለያዩ የአገሪቱ ክልሎች በመዘዋወር ሲሰራ ቆይቷል።
የኮቪድ-19ን ለመግታት አስተዋፅኦ ያደረጉ ማህበራትና የጤና ተቋማት በተሸለሙበት የኮቪድ-19 ምላሽ ፕሮጀክት መዝጊያ መርሃግብር ላይም ላበረከተው አስተዋፅኦ ልዩ ተሸላሚ ሆኗል።
አርቲስት ሰለሞን ታሼ (ጋጋ) የኮቪድ-19 በኢትዮጵያ መከሰት ጀምሮ አዲስ አበባን ጨምሮ በተለያዩ ክልሎች በመዘዋወር የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል።
“አለመፍራታችንን እንፍራ” የሚል ፅሁፍ በመኪናው ላይ አስፍሮ ኅብረተሰቡን ሲያስተምር እንደነበር ገልፆ አሁን ላይ ደግሞ “ኮቪድን እኛ ብንረሳውም እሱ ግን አልረሳንም” የሚል ፅሁፍ ይዞ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ተናግሯል።
“ቀንዳም በሬ ቢያይ ሰው ይሸሻል፣ በስውር እየተዋጋ ያለውን ኮቪደ-19 ግን እየሸሸነው አይደለምና እንጠንቀቅ” ሲል መልእክቱን ያስተላልፋል።
ኮቪደ-19 ታላላቅ ሰዎችን እያሳጣን ነው ወረርሽኙ ተባብሶ ቀጥሏልና ልብ ልንል ይገባልም ነው ያለው ጋጋ።
አርቲስት ሰለሞን የበጎ አድራጎት ስራውን ሲያከናውን የፊት ጭምብልና የሳኒታይዘር ድጋፍ እንዲሁም ትብብር ከጤና ሚኒስቴር እንዳልተለየው ገልጿል።
በግለሰብ ደረጃም አይዞህ በለው የደገፉት መኖራቸውን ተናግሮ በግል መሮጥ ከባድ መሆኑን ንብረቶችን ለገበያ እስከ ማቅረበ ድረስ ደርሻለሁም ብሏል።
የበጎ አድራጎት ድርጅት ለማቋቋም እየተንቀሳቀሰ መሆኑንና በቀጣይም የሚሰራውን የግንዛቤ ስራ አጠናክሮ እንደሚቀጥል አስረድቷል።