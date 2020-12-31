የሲቪል ማህበራት ድርጅቶች ምክር ቤት ተመሰረተ

አዲስ አበባ ታህሳስ 22/2013 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ የሲቪል ማኅበራት ድርጅቶች ምክር ቤት ተመሰረተ።
የምክር ቤቱ የምስረታ ጉባኤ ላይ የሲቪል ማህበራት ድርጅቶችን የወከሉ ተሳታፊዎች ተገኝተዋል።
የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ጂማ ዲልቦ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች የተለያዩ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያና ሰብአዊ ተግባራትን በማከናወን የአገሪቱን እድገት ማፋጠን እንደሚጠበቅባቸው ተናግረዋል።
ዘርፉ የበቃና በነጻነት የተደራጀ፣ በሃሳብ ልዕልና የሚያምን፣ አገራዊ ክብርን የሚያስጠብቅ፣ በራሱ የሚተማመን አምራች ዜጋን በማፍራት ረገድም ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለውም ጠቁመዋል።
ድርጅቶቹ ለትርፍ ያልተቋቋሙ እንደመሆናቸው መጠን ለማህበረሰቡ የሚጠቅም ስራ መስራታቸውን የሚያረጋግጡበት እራሱን የቻለ ስርአት ማበጀት እንደሚገባቸውም ነው የተናገሩት።
በቅርቡ የተሻሻለው የሲቪል ማኅበራት አዋጅም ምክር ቤቱ እንዲመሰረት ጉልህ ሚና መጫወቱንም ገልጸዋል።
የምክር ቤቱ መመስረት ዘርፉ በጠንካራ ተቋም የመወከል እንደሚያስችልም ጠቁመዋል።
ድርጅቶቹ አሰራራቸውን ግልጽ እና ተጠያቂነት ያለበት እንዲሆን በማድረግ ምክር ቤቱ የተለያዩ ተግባራትን ያከናውናል ነው ያሉት።
ምክር ቤቱ የሚያወጣቸውን የስነ-ምግባር ደንቦች በሁሉም የሲቪል ማህበራት ድርጅቶች ላይ ተግባራዊ የሚያደርግ መሆኑንም ጠቁመዋል።
ምክር ቤቱ ማህበራቱ በስነ-ምግባር የታነጹ፣ የማህበረሰብ ጥቅም የሚሰሩ፣ ከሙስናና ከብልሹ አሰራር የፀዱ፣ ህብረተሰቡን በነጻነት የሚያገለግሉና እና ተቀባይነት ያላቸው እንዲሆኑም ከፍተኛ ሚና ይጫወታልም ነው ያሉት።
የምክር ቤቱ መመስረት በአጠቃላይ የሲቪል ማኅበራት በግልጽነት እና በተጠያቂነት ተልእኳቸውን እንዲወጡ ከፍተኛ እገዛ እንደሚያደርግም ተገልጿል።