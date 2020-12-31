ሱር ኮንስትራክሽን እና ትራንስ ኢትዮጵያ በባለአደራ ቦርድ ስር እንዲሆኑ መወሰኑ ለትግራይ ህዝብ ፋይዳው የጎላ ነው- የቦርዱ ሰብሳቢ

ሱር ኮንስትራክሽን እና ትራንስ ኢትዮጵያ ኃ/የተ/የግ/ማህበሮች በጊዜያዊ ባለአደራ አስተዳደር ቦርድ ስር ሆነው ወደ ስራ እንዲመለሱ መወሰኑ ለትግራይ ህዝብ ያለው ፋይዳ ጉልህ መሆኑም የቦርዱ ሰብሳቢ ዶክተር ጸጋይ በርሄ ተናገሩ።
የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 1ኛ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት ታህሳስ 21 ቀን 2013 በዋለው ችሎት ሱር ኮንስትራክሽን ኃ/የተ/የግ/ ማህበር እና ትራንስ ኢትዮጵያ ኃ/የተ/የግ/ማህበርን ጊዜያዊ ባለአደራ ቦርድ ተረክቦ ወደ ስራ እንዲያስገባቸው ውሳኔ አሳልፏል።
የቦርዱ ሰብሳቢ ዶክተር ጸጋይ በርሄ የፍርድ ቤቱ ውሳኔ ለትግራይ ህዝብ ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት የጎላ ፋይዳ ያለው መሆኑን ገልጸዋል።
ሁለቱ ድርጅቶች የኤፈርት መስራች መሆናቸውን ያሰታወሱት ሰብሳቢው፤ ድርጅቶቹ በስራቸው ከ22 ሺህ በላይ ሰራተኞችን ያስተዳድሩ እንደነበር ገልጸዋል።
ከዚህ አንጻር የድርጅቶቹ ስራ ማቆም ደግሞ በድርጅቶቹ ተቀጥረው ሲሰሩ የነበሩ ሰራተኞች ላይ ከፍተኛ ስጋት ጥሎ መቆየቱን ተናግረዋል።
“ድርጅቶቹ በቦርዱ ስር ሆነው ወደ ስራ እንዲመለሱ መወሰኑም በርካታ የክልሉ ነዋሪዎችን በኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ተሳታፊ በማድረግ ረገድ ሚናው የጎላ ነው” ብለዋል።
ቦርዱ በአሁን ወቅት በክልሉ በመንቀሳቀስ የጁንታው ቡድን በኤፈርት ድርጅቶች ላይ ምን ያህል ውድመት እንዳደረሰ የመስክ ምልከታ እያከናወነ መሆኑንም ተናግረዋል።
መንግስት በኤፈርት ድርጅቶች ስር ተቀጥረው ሲሰሩ የነበሩ ሰራተኞች ቀጥተኛ ተጎጂ እንዳይሆኑ እያከናወነ ያለውን ተግባር ሰብሳቢው አድንቀዋል።
የፌዴራል ከፍተኛ ፍረድ ቤት ልደታ ምድብ 1ኛ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት ህዳር 14 ቀን 2013 ዓ.ም በዋለው ችሎት በኤፈርት ስር የሚገኙ ድርጅቶቹን የሚያስተዳድሩ ሰባት አባላት ያሉት ጊዜያዊ ባለአደራ መሾሙ ይታወሳል።
የቦርዱ አባላት ገለልተኝነት፣ የትምህርት ዝግጅት፣ የሙያ ሥነ ምግባር እና ትላልቅ የንግድ ድርጅቶችን በመምራት ያላቸው ልምድ ከግምት ውስጥ በማስገባት መመረጣቸው ተጠቅሷል።
ውሳኔውም በዋናነት ድርጅት ውስጥ ተቀጥረው ከሚሰሩ ብዛት ያላቸው ሠራኞች የሥራ ዋስትና ጋር ተያይዞ የሚነሱ ችግሮችን ለመቅረፍ ያለመ መሆኑ ነው የተነገረው።