በዲላ ሠላም ሆስፒታል አንዲት እናት 26 ኪሎ ግራም ዕጢ ወጣላቸው

ዲላ ታህሳስ 22/2013 (ኢዜአ) በዲላ ከተማ በሚገኘው ሠላም ሆስፒታል አንዲት እናት 26 ኪሎግራም የሚመዝን ዕጢ ዛሬ ቀን በተካሄደ የቀዶ ህክምና የወጣላቸው መሆኑን የሆስፒታሉ ሐኪም አስታወቁ።
የቀዶ ህክምና ያደረጉት የሆስፒታሉ ሐኪም ዶክተር ጌታቸው መርጊያ የ40 ዓመት ዕድሜ ያላቸው እኚሁ እናት ሆዴ አብጣል ብለው ወደ ጤና ተቋሙ መምጣታቸውን ለኢዜአ ገልጸዋል።
ምርመራ ሲካሄድም ከማህጸን ተነስቶ ሁሉንም የሆዳቸው አካባቢ የሸፈነ ዕጢ መሆኑ በመረጋገጡ ቀዶ ህክምና እንደተደረገላቸው አስረድተዋል።
በቀዶ ህክምና የወጣለቸው የዕጢው ክብደት 26 ኪሎግራም የሚመዝን መሆኑን ዶክታር ጌታቸው አመልክተው ችግሩን ለማወቅ ተጨማሪ ምርመራ እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል።
ቀዶ ህክምናው ሰላሳ ደቂቃ ብቻ መፍጀቱን የተናገሩት ሐኪሙ ከቀዶ ህክምናው በኋላ እናቲቱ በመልካም የጤና ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ አሰታውቀዋል።
ላለፉት አራት ዓመታት ሆዳቸው እየገፋ በመሄዱ በሚኖሩበት ምዕራብ ጉጂ ዞን ሃንባላ ዋማና ወራዳ ጎሮ ባደሳ ቀበሌ የተለያዩ ባህላዊና ዘመናዊ ምርመራ ሲያደርጉ ቢቆዩም መሻሻል አለመታየቱን የታካሚዋ የመጀመሪያ ልጅ ለኢዜአ ገልጿል።
ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የእናታቸው ሆድ በማበጥ እየደከማቸውና መንቀሳቀስ እያቃታቸው መምጣቱን ተከትሎ የተሻለ ህክምና ፍለጋ ወደ ዲላ መምጣታቸው ልጃቸው ተናግሯል።
ዲላ በሚገኘው ሠላም ሆስፒታል በተደረገላቸው የቀዶ ህክምና ዕጢ ሆኖ ተገኝቶ በመውጣቱ መደሰቱን ገልጾ ሂደቱ በዚህ መልኩ በሠላም ይጠናቀቃል የሚል ግምት እንዳል ነበረውም አስረድቷል።
ከቀዶ ህክምናው በኋላ በመልካም ጤንነት ላይ እንደሚገኙ የተናገረው ልጃቸው እናታቸው እሱን ጨምሮ ሶስት ልጆች እንዳላቸውም ጠቅሷል።