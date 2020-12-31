የእናቶችና ጨቅላ ህጻናት ጤናና ሥርዓተ ምግብ ለማሻሻል የባለድርሻ አካላት ርብርብ ያስፈልጋል- ዶክተር ሊያ ታደሰ

ጋምቤላ ታህሳስ 22/2013 (ኢዜአ) የእናቶች ፣ጨቅላ ህጻናት፣ ህጻናት ጤናና ሥርዓተ ምግብ ለማሻሻል የሁሉም ባለድርሻ አካላት የተቀናጀ ርብርብ እንደሚያስፈልግ የጤና ሚነስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ ገለጹ።
“የተጠናከረ የጋራ ጥረት ለተመጣጣኝ የጤና ልማት ” መሪ ሀሳብ የእናቶች፣ ጨቅላ ህፃናትና ህጻናት ጤናና ሥርዓተ ምግብ ክልላዊ የንቅናቄ መድረክ ዛሬ በጋምቤላ ከተማ ተጀምሯል።
በመድረኩ የተገኙት ዶክተር ሊያ እንደተናገሩት ባለፉት ዓመታት እንደ ሀገር የእናቶችና ህጻናትን ጨምሮ የመላው ህብረተሰብ የጤና አገልግሎት ተደራሽ በማድረግ ረገድ የተገኙት ውጤቶች አበረታች ቢሆኑም አሁንም የሚቀሩ ተግባራት ይኖራሉ።
ባለፈው ዓመት በተለይም የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ለእናቶችና ህጻናት በሚሰጡ የጤና አገልግሎቶች ላይ ተፅዕኖ ፈጥሮ ማለፉን ጠቅሰዋል።
የኮሮና ቫይረስን ከመከላከሉ በተጓዳኝ በተለይ የእናቶች፣ ጨቅላ ህጻናትና ህጻናት ጤናና ሥርዓተ ምግብ በማሻሻል በተሞላ ጤንነት የተገነባ ዜጋ ለመፍጠር የሁሉም ባለድርሻ አካላት ርብርብ እንደሚያስፈልግ ገልጸዋል፡፡
በጋምቤላ ክልል አሁን ላይም የስርጭቱ መጠኑ ከፍተኛ እየሆነ የሚገኘውን የኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ቫይረስ ለመግታትም እንዲሁ በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ አመልክተዋል፡፡
በተለይም በየደረጃው የሚገኙ የአመራር አካላት የኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ቫይረስ ስርጭት ለመከላከል የተጠናከረ አደረጃጀት በመፍጠር ሊሰሩ እንደሚገባ አሳስበዋል፡፡
የጤና ሚኒስቴር የህብረተሰቡን ሁለተናዊ የጤና አገልግሎትን ለማሻሻል የሚደረገውን ጥረት እንደሚደረግ ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ገልጸዋል፡፡
የኃይለማርያምና ሮማን ፋውንዴሽን በተለይ የጋምቤላ ክልል የጤና አገልግሎት እንዲሻሻል ላደረገው ድጋፍ ምስጋናቸውን አቅርበዋል፡፡
የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ኡሞድ ኡጁሉ በበኩላቸው የእናቶችና ህጻናት ጤናና ሥርዓተ ምግብ
ለማሻሻል ባለፉት ዓመታት የተሻሉ ሥራዎች ቢከናወኑም ቀጣይ ተግባራት እንደሚቀሩ ተናግረዋል፡፡
በክልሉ የኤች.አ.ይቪ/ኤድስ ወረርሽኝ ለመግታት ጥረት ሲደረግ የቆየ ቢሆንም የስርጭት መጠኑ ከፍተኛ መሆኑን አስረድተዋል፡፡
የኮሮና ወረርሽኝን መከላከልን ጨምሮ ሌሎችም የጤና አገልግሎቶችን ለማሻሻል የክልሉ አመራሮችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት በትኩረት ሊሰሩ እንደሚገባ አሳስበዋል፡፡
የጤና ልማትን ለማገዝ የጤና ሚኒስቴር፣ የኃይለማርያምና ሮማን ፋውንዴሽን ጨምሮ ወደ ክልሉ ለመጡ ሌሎችም የሥራ ኃላፊዎችና አጋር አካላት ርዕሰ መስተዳድሩ አመስግነዋል፡፡
የኃይለማርያምና ሮማን ፋውንዴሽን መሥራችና ሥራ አስፈፃሚ ወይዘሮ ሮማን ተስፋዬ በጋምቤላ ክልል የእናቶችና ህጻናት ጤና ለማሻሻልና የኤች.አይ.ቪ ወረርሽኝ ለመከላከል ለሚከናወኑ ሥራዎች ፋውንዴሽኑ አስፈላጊውን ድጋፍ ለመስጠት ዝግጁ መሆኑን ገልጸዋል።
በጋምቤላ ከተማ ዛሬ በተጀመረው ክልላዊ የንቅናቄ መድረክ የፌዴራልና ክልል ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎችን ጨምሮ ከ200 በላይ ባለድርሻ አካላት እየተሳተፉ ነው፡፡