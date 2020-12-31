“የስምጥ ሸለቆው ጌጥ” አብጃታ ሻላ ሐይቆች ብሄራዊ ፓርክ ስጋትና ተስፋ

ታህሳስ 22/2013 (ኢዜአ) “የስምጥ ሸለቆው ጌጥ” የአብጃታ ሻላ ሐይቆች ብሄራዊ ፓርክ ስጋትና ተስፋ ላይ ባለድርሻ አካላት ምልክታ አደረጉ።
ከአዲስ አበባ 207 ኪሎ ሜትር ርቀት ያለው ከፊል በርሃማው የአብጃታ ሻላ ሐይቆች ፓርክ ከ887 በላይ ካሬ ኪሎ ሜትር ጠቅላላ የቆዳ ስፋት አለው።
በ1963 ዓ.ም የተመሰረተው አብጃታ ሻላ ብሔራዊ ፓርክ በበርካታ ዕፅዋት ዝርያዎች፣ ከ76 በላይ አጥቢ እንስሳት፣ ከ463 በላይ አዕዋፍት፣ በኢትዮጵያ በጥልቀቱ ቀዳሚ የሆነውን ሻላን ጨምሮ ሶስት ሐይቆች ያቀፈና ለዐይን ሳቢ መልክዓ ምድር የታደለ ፓርክ ነው።
ከኢትዮጵያ የአዕዋፍት ሃብት 63 በመቶውን የሚይዘው ፓርኩ በተለይም በውሃ ላይ የሚኖሩ ስደተኛ አዕዋፍት ማረፊያ ነው።
ከአውሮፓ፣ ከኤስያ ከአፍሪካ አገራት የሚመላለሱ ከ140 በላይ የአዕዋፍት ዝርያዎች ወደ አብጃታ ሻላ ብሔራዊ ፓርክ እንደሚመላለሱ መረጃዎች ያሳያሉ።
ይህም ፓርኩን ከሌሎች ፓርኮች በተለየ ሐይቆች ከብዝሃ ሕይወት ጋር አጣምሮ የያዘ በመሆኑ የስምጥ ሸለቆ ጌጥ ያሰኘዋል።
ፓርኩ በብዝሃ ሕይወቱ፣ በአብጃታ ሸላ ሐይቆችና በፍል ውሃው ለቱሪስት እምቅ ሃብት ቢኖረውም ዳሩ ፓርኩ የቱሪዝም መዳረሻነት ለምቷል ለማለት አያስደፍርም።
ሆኖም የስምጥ ሸለቆው ጌጥ በሰው ሰራሽ ችግሮች እየተፈተነ ስጋቶች ታጋርጠውበታል።
ከተለያዩ የቱሪዝም ዘርፍ ተቋማት የተውጣጡ ባለደርሻ አካላት በአብጃታ ሻላ ብሔራዊ ፓርኩ ምልክታ አድርገዋል።
የፓርኩ ሃላፊ ባንኪ ቡደሞ እንዳሉት በልቅ ግጦሽ፣ ሕገ ወጥ ሰፈራና ግብርና እንቅስቃሴ የፓርኩ የዴን ሃብት መመናመኑን፤ የሐይቁ መጋቢ የሆነው ቡልቡላ ወንዝ በሰዎችና በድርጅቶች አላግባብ አገልግሎት በመዋሉም ተጽዕኖ እንደደረሰበት ይናገራሉ።
ይህም ተገቢው የተፈጥረ ሀብት ጥበቃ ባለመሰራቱ በአፈር መሸርሸር እየዳረገ ሐይቁ በደለል እንዲሞላ በማድረጉ በመጠኑና በጥልቀቱ ጉዳት እንደደረሰበት፣ ሐይቁም በመጨረሻ ይጠፋል የሚል ስጋት አድሮ እንደነበር አውስተዋል።
ባለፈው ክረምት የውሀ መጠኑ ዳግም መመለሱን የሚገልጹት ሃላፊው፤ የተፈጠሮ ሀብት ጥበቃ ስራውም መጠናከሩን፣ የአካባቢውን ነዋሪ ከቱሪዝም ተጠቃሚ በማድረግ ፓርኩን እንዲንከባቡ ስራ ስለመጀመሩ ያነሳሉ።
በዚህም ለጉዳት የተዳረገውን ፓርክ ለመጠበቅ፣ እየተመናመኑ የመጡ የሐይቁ አዕዋፍ ሀብትን ለመታደግ ተስፋ አጭሯል።
በተመሳሳይ በፓርኩ ከፍተኛ ስካውት የሆኑት አቶ ፈይሳ ጅዶ ከዚህ ቀደም በፓርኩ ጥበቃዎችና በፓርኩ ውስጥ የሚኖሩ ህብረተሰብ ጋር ግጭት ይፈጠር ስለነበር አስቸጋሪ እንደነበር ገልጸዋል።
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ህብረተሰቡ ተጠቃሚ መሆንበት ስራ በመጀመሩ ተስፋ ሰጭ መሻሻሎች እንዳሉ አንስተዋል።
በአብጃታ ሻላ ሐይቆች ላይ ግብረሰናይ ደርጅቶችን ጨምሮ የሚሳተፉ ድርጅቶች ያሉ ሲሆን ከነዚም መካከል የስዊዲኑ የዘላቂ ልማት ድርጅት-ሲዳ አንዱ ነው።
የድርጅቱ የፕሮግራሮች ሃላፊ አቶ ሁሴን በቀለ እንደሚሉት አብጃታ ሻላ ሐይቆችን ጨምሮ በስምጥ ሸለቆ ውስጥ የቱሪዝም ሃብቶችን ለመታደግ ከሌሎች 5 ዓለም አቀፍ የልማት ድርጅቶች ጋር በመሆን ፕሮጀክቶችን ነድፈው እየተገበሩ ነው።
በመካከለኛው ስምጥ ሸለቆ በሚገኙ ከ81 ሺህ በላይ አባውራዎችን ተጠቃሚ ለማድረግ ከአሮሚያና ደቡብ ክልል ዘጠኝ ወረዳዎች ላይ በውሃ አያያዝና አጠቃቅም፣ በብዝሃ ሃይወት ጥበቃ በግብርና ምርታማነት፣ በሴቶች ተጠቃሚነትና በፖሊሲ አተገባበር አቅም ግንባታ የ5 ሚሊየን ፕሮጀክቶች ናቸው።
የማዕከላዊ ስምጥ ሸለቆ አካል በሆነው የአብጃታ ሻላ ብሄራዊ ፓርክ በኢኮ ቱሪዝምና አረንጓዴ ልማት ማህብረሰቡን በማሳተፍ ስራዎችን እያከናወነ እንደሆነ ተናግረዋል።
በዚህም በአብጃታ ሻላ ሐይቅ ላይ የአካባቢው ወጣቶችን ስራ እድል በመፍጠር ተጠቃሚ የማድረግ ፓርኩን በባለቤትነት እንዲጠብቁ ስራዎች ስለመጀመራቸው ነው ያነሱት።
የፕሮጀክቱ ዓላማም በአካባቢና ተፈጥሮ ሃብት ጥበቃ በመስራት ለጥፋት ተጋላጭ የሆነው አብጃታ ሻላ ሐይቅን ከጥፋት መጠበቅ ብሎም በቱሪዝም መዳረሻነት በማልማት ወደኢኮኖሚዊ ግልጋሎት መለወጥ እንደሆነ ገልጸዋል።
የአካባቢው አገር ሽማግሌና አባገዳዎች አባል አቶ ገጂ ሙሳ በልጅነታቸው አካባቢው በደን የተሸፈነ እንደነበር አስታውሰው በሂደት እየተመናመነ መምጣቱን ይናገራሉ።
በሌላ በኩል የአካባቢውን ማህበረሰብ ግንዛቤ በመፍጠር ብሔራዊ ፓርኩ ጉዳት እንዳይደርስበት የማድረግ ስራዎች እየሰሩ መሆኑን ገልጸዋል።
በዚህም ህብረተሰቡ የባለቤትነት ስሜት እያሳደረ ፓርኩን መንከባከብ ስለመጀመሩ ተናግረዋል።