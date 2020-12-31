በኦሮሚያ ክልል የተከሰተውን የአንበጣ መንጋ ለመከላከል በአውሮፕላን የታገዛ የኬሚከል ርጭት እየተካሄደ ነው

ጎባ ታህሳስ 22/2013 (ኢዜአ) በኦሮሚያ ክልል ስድስት ዞኖች ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ የተከሰተውን የአንበጣ መንጋ ለመከላከል በአውሮፕላን የተጋዘ የኬሚካል ርጭት እየተካሄደ መሆኑን የክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ኃብት ልማት ቢሮ አስታወቀ፡፡
የአንበጣ መንጋው የተከሰተው በክልሉ ሁለቱ የባሌ ዞኖች፣ ምስራቅ ሐረርጌ፣ አርሲ፣ ጉጂና ቦረና ዞኖች ውስጥ መሆኑ ተመልክቷል፡፡
በቢሮው የእጽዋት ጥበቃ ዳይሬክተር አቶ ደጀኔ ሂርጳ ለኢዜአ እንደገለጹት በክልሉ ስድስት ዞኖች ለሁለተኛ ጊዜ የተከሰተውን የአንበጣ መንጋ በአርሶ አደሩ ምርት ላይ የከፋ ጉዳት ሳያደርስ ለመቆጣጠር በአውሮፕላን የኬሚካል ርጭት እየተካሄደ ነው፡፡
በዚህም ሶስት ኬሚካል የሚረጩና አንድ የአሰሳ ስራ የሚያካሄዱ አውሮፕላኖች ወደ አካባቢው መላኩን አመልክተው እስካሁንም ከ20 ሺህ ሊትር በላይ ጸረ አንበጣ ኬሚካል ጥቅም ላይ መዋሉን አስረድተዋል፡፡
በተከሰተው የአንበጣ መንጋ እስካሁን የደረሰውን ጉዳት በባለሙያ ተጠንቶ ወደፊት የሚገለጽ መሆኑን የጠቆሙት ዳይሬክተሩ፣ የመቆጣጠር ስራው በተቀናጀ መልኩ በመካሄድ ላይ እንደሚገኝና ካለው ዝግጅት አንፃር ከአቅም በላይ እንደማይሆን ተናግረዋል፡፡
አቶ ደጀኔ እንዳሉት በክልሉ የአንበጣ መንጋው የተከሰተባቸው አካባቢዎች በአብዛኛው ምርት የተሰበሰበ በመሆኑ ሊደርስ የሚችለው ጉዳት ይቀንሳል።
የሰብል ደረጃው በቡቃያ፣ ማበብና መሰብሰብ ላይ በሚገኙ የሁለቱ ባሌ ዞኖች ላይ የከፋ ጉዳት እንዳይደርስ ርጭቱ በተጠናከረ መልኩ እንደሚቀጥል ዳይሬክተሩ አስታውቀዋል፡፡
በምስራቅ ባሌ ዞን የጊኒር ወረዳ አርሶ አደር አቶ አደም ሁሴን በሰጡት አስተያየት አንበጣው ሌላ ጊዜ ከሚያውቁት መንጋ የሰፋ በመሆኑ በባህላዊ ዘዴ ለመቆጣጠር እያደረጉት ያለው ጥረት ብዙም ውጤት እንዳላመጣ ተናግረዋል፡፡
መንግስት መንጋውን ለመቆጣጠር በአውሮፕላን በመታዘግ የጀመረውን ስራ አጠናክሮ መቀጠል አለበትም ገልጸዋል፡፡
በአሁኑ ወቅት የክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ኃብት ልማት ቢሮ የሱፐርቪዥን ቡድን በባሌ አካባቢ የመስክ ምልከታ ላይ እንደሚገኝ ተገልጿል።
የአንበጣ መንጋው በክልሉ የተለያዩ ዞኖች ውስጥ ከታህሳስ መግቢያ ጀምሮ መከሰቱን ከቢሮው ያገኘውም መረጃ ጠቅሶ ሪፖርተራችን ከባሌ ዘግቧል፡፡