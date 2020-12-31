በላል ይበላ የገና በዓል በሰላም እንዲከበር ዝግጅት ተደርጓል-ፖሊስ

ወልድያ ታህሳስ 22/2013 (ኢዜአ) በላልይበላ ታህሳስ 29 የሚከበረው የገና በዓል ሰላማዊ እንዲሆን ዝግጅት መደረጉን ፖሊስ አስታወቀ።
በክብረበዓሉ ወቅት የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል ምዕመናን የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭምብል እንዲጠቀሙ ተጠይቋል።
የላል ይበላ ከተማ ፖሊስ ጽህፈት ቤት ኅላፊ ምክትል ኮማንደር እንግዳው ደሳለ ለኢዜአ እንደገለጹት የገና በአል በሰላም እንዲከበር ጸጥታውን አስተማማኝ ለማድረግ ዝግጅት ተደርጓል።
ዘንድሮ ለሚከበረው በዓል ለየት ያለ ጥበቃና ቁጥጥር ለማድረግ ከጎረቤት ወረዳዎች የጸጥታ አካላት ጋር የሥራ ክፍፍል ተደርጎ ወደ ስራ ተገብቷል” ብለዋል።
ለበዓሉ የሚመጡ ተሽከርካሪዎችን የማስተናበር ስራ የሚያግዙ ከ100 በላይ ወጣቶች መመደባቸውን ጠቅሰዋል።
ህብረተሰቡም አጠራጣሪ ጉዳዮች ሲያጋጥሙት ለጸጥታ አካላት ጥቆማ እንዲያደርግ አሳስበዋል።
የላል ይበላ ነዋሪ ወጣት ሀብታሙ እንደገለጸው ወጣቱ ለበዓሉ የሚመጡ እንግዶችን እግር በማጠብ፣ ማረፊያ ቦታ በማሳየትና በሌሎች ስራዎች አገልግሎት ለመስጠት መዘጋጀቱን አመልክቷል።
የላል ይበላ ከተማ ከንቲባና የበዓሉ ዝግጅት ዐቢይ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ይልማ አወቀ ለኢዜአ እንደገለጹት በዓሉን ለማክበር የሚያስችሉ ዝግጅቶች ተጠናቀው እንግዶችን ለመቀበል እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋለ።
“በዐቢይ ኮሚቴው ስር የጤና፣ የጸጥታ፣ የመስተንግዶና ሌሎች ሰባት ንዑሳን ኮሚቴዎች ተቋቁመው ወደ ስራ ተገብቷል” ብለዋል።
በተለይም በጤና ኮሚቴ በኩል የከተማ ጽዳት፣ የመጸዳጃ ቤቶች ዝግጅት፣ የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ስራዎች መከናወናቸውን ለአብነት ጠቅሰዋል።
በክበረበዓሉ ወቅት የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል ምዕመናን የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል እንዲጠቀሙ ከንቲባው ጠይቀዋል።