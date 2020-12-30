በአፋር ክልል የድርቅ ተጋላጭነት ለመቀነስ የሚያግዝ ፕሮጀክት እየተካሄደ ነው

ሠመራ፣ ታህሳስ 21/2013(ኢዜአ) በአፋር ክልል ለስድስት ዓመታት የሚቆይ የድርቅ ተጋላጭነትን ለመቀነስ የሚያግዝ ፕሮጀክት እየተካሄደ መሆኑ ተገለጸ።
በቆላማ አካባቢዎች እየተካሄደ ባለው በዚሁ ፕሮጀክት ዙሪያ ዛሬ በሠመራ ከተማ የምክክር መድረክ ተካሄዷል።
ለፕሮጀክቱ ማከናወኛ ከ745 ሚሊዮን ብር በላይ በጀት መያዙንና 200ሺህ ሰዎች ተጠቃሚ እንደሚያደረግ ይጠበቃል።
የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ አወል አርባ በመድረኩ እንደተናገሩት በአፋር ክልል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ድርቅና የጎርፍ አደጋ እየጨመረ ነው።
በዚህም በተለይ ኑሮውን በእንስሳት እርባታ ላይ የተመሰረተው አርብቶ አደሩ ማህብረሰብ ለከፍተኛ ችግር እየተጋለጠ መሆኑን አስረድተዋል።
የህብረተሰቡን ኑሮ በተጨባጭ እየተፈታታነ የመጣውን ይህንን ችግር ለማቃለል ባለፉት ዓመታት የክልሉ መንግሰት የተለያዩ ጥረቶች ሲያደርግ መቆየቱን ገልጸዋል።
በተጨማሪም የክልሉ አርብቶ አደር ማህብረሰብ የድርቅ ተጋላጭነት ለመቀነስ የሚያግዙ የተለያዩ የልማት ፕሮጀክቶች ሲከናውኑ እንደነበርም አውስተዋል።
በክልሉ ሲከናወን የነበረው የአርብቶ አደር ማህረሰብ የልማት ፕሮጀክት መጠጥ ውሃ፣ ትምህርት፣ የሰውና እንስሳት ጤና ተደራሽ ከማድረግ አኳያ ዘርፈ-ብዙ ስኬታማ ስራዎችን ተከናውነዋል ብለዋል።
በቀጣዮቹ ስድስት ዓመታት ይህን ፕሮጀክት ተክቶ በክልሉ 20 ወረዳዎች ተግባራዊ ለማድረግ የተጀመረው የቆላማ አካባቢዎች ማህበረሰብ ድርቅ ተጋላጭነትን ለመቀነስ የሚያስችል መሆኑን አስረድተዋል።
በዚህም የድርቅ ተጋላጭነትን ለመቀነስ በአርብቶ አደሩ ማህበረሰብ ችግሮች ላይ ያተኮሩ የልማት ስራዎችን በማከናወን መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ባለድርሻ አካላት በቅንጅት ሊሰሩ እንደሚገባ አሳስበዋል።
የፕሮጀክቱ አስተባባሪ አቶ ደርሳ መሃመድ በበኩላቸው ፕሮጀክቱ የሚያተኩረው የድርቅ ተጋላጭነትን ለመቀነስ የሚረዱ የተፈጥሮ ሃብት ጥበቃ ፣ የማህበራዊ አገልግሎት ተደራሽነትና የመሰረተ-ልማት ዝርጋታዎች ላይ መሆኑን ተናግረዋል።
ፕሮጀክቱ ከዘንድሮ ጀምሮ ወደ ስራ መግባቱን ገልጸዋል።
ለፕሮጀክቱ ማስፈጸሚያ ከ745ሚሊዮን ብር በላይ በጀት መያዙን አመልክተው በልማቱ እስከ 200ሺህ ሰዎች እንደሚጠቀሙ የሚጠበቅ መሆኑን አስታውቀዋል።
ለስራው ስኬታማነት በተለይም የወረዳ አመራሮችና ህብረተሰቡ ስራውን በባለቤትነት መምራትና መደገፍ እንዳለባቸውም አመልክተዋል።
በምክክር መድረኩ የክልል፣ ዞንና ወረዳ አመራሮች ተሳትፈዋል።