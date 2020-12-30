በደቡብ ክልል የኮሮና ስጋትን ለመከላከል የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል የማድረግ ግዴታ ተጣለ

ሀዋሳ፤ታህሳስ 21/2013 (ኢዜአ) የኮሮና ወረርሽኝን ለመግታት የሚደረገውን እንቅስቃሴ ለማጠናከር ማንኛውም የክልሉ ነዋሪ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል የማድረግ ግዴታ እንዳለበት የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው አሳሰቡ።
ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ማምሻውን ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ እንዳመለከቱት የክልሉ ህዝብ ኮሮናን በመከላከል በኩል እያሳየ ያለው ከልክ ያለፈ ቸልተኝነትና መዘናጋት አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል።
ቀደም ሲል የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል ይደረግ የነበረው ጥንቃቄ አሁን ላይ መዳከሙንም ነው የገለጹት። “
የበሽታው ባህሪ እየተቀየረና የሚያደርሰው ጉዳት መጠን እየጨመረ በመምጣቱ “ጥንቃቄያችንን የምናጠናክርበት እንጂ የምንዘናጋበት አይደለም” ብለዋል።
የበሽታው ሥርጭት እየጨመረና አሳሳቢ ደረጃ ላይ ከመድረሱ ጋር ተያይዞ የክልሉ ህዝብ ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርግ አሳስበዋል።
ተገልጋዩ ህብረተሰብ ወደ ማንኛውም የመንግስትና አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ሲሄድ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል የመጠቀም ግዴታ እንዳለበትም አስታውቀዋል።
የክልሉ ጤና ቢሮ ኃላፊ አቶ አቅናው ካውዛ በበኩላቸው በክልሉ የኮሮና ወረርሽኝ ስርጭት አሳሰቢ ደረጃ ላይ መድረሱን ገልጸዋል።
እስካሁን በክልሉ ከ150 ሺህ በላይ ምርመራ ከተደረገላቸው ሰዎች መካከል ከ4 ሺህ 300 በላይ ቫይረሱ እንደተገኘባቸው አመልክተው፤ 46 ሰዎች ደግሞ በበሽታው ሳቢያ ህይወታቸው ማለፉን አውስተዋል።
በተለይ የመተንፈሻ መሳሪያዎች እጥረት እያጋጠመ በመሆኑ አሁን ያለንበት ሁኔታ አሳሳቢ ነው ብለዋል።
የ”መካኒካል ቬንትሌተር” አቅርቦትም በቂ አለመሆኑን ያነሱት አቶ አቅናው አስከፊ ሁኔታ ከመፈጠሩ በፊት በህብረተሰቡ ዘንድ የሚታየው መዘናጋት እንዲቆም መልዕክት አስተላልፈዋል።