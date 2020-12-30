በኮርፖሬሽኑ መጋዘኖች ውስጥ ተከማችቶ የሚገኘው ምጥን ማዳበሪያ መፍትሔ እንዲሰጠው ምክር ቤቱ አሳሰበ

አዲስ አበባ፣ ታህሳስ 21 ቀን 2013 (ኢዜአ) በግብርና ስራዎች ኮርፖሬሽን መጋዘኖች ውስጥ ተከማችቶ የሚገኘው ምጥን ማዳበሪያ መፍትሔ እንዲሰጠው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤቱ አሳሰበ።
ከሰባት አመት በፊት 466 ሚሊዮን ብር ወጪ የተደረገበት የአፈር ማዳበሪያ አገልግሎት ሳይሰጥ በመጋዘን ተከማችቶ እንደሚገኝ በምክር ቤቱ የግብርና፣ አርብቶ አደርና አካባቢ ጥበቃ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ገልጿል።
ዛሬ የክትትልና ቁጥጥር ስራዎችን መነሻ በማድረግ ከግብርና ሚኒስቴር እና ከተጠሪ ተቋማት ጋር ዛሬ ውይይት ያደረገው ቋሚ ኮሚቴው በመጋዘኖች ተከማችቶ የሚገኘው የአፈር ማዳበሪያ አፋጣኝ መፍትሔ ሊሰጠው እንደሚገባ አሳስቧል።
የአፈር ማዳበሪያው የብድር ወለድና የመጋዘን ኪራይ እየተከፈለበት ለሰባት ዓመት አገልግሎት ሳይሰጥ በመቆየቱ በአገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ ጉዳት እያስከተለ በመሆኑ በፍጥነት እልባት ሊሰጠው ይገባል ብሏል ቋሚ ኮሚቴው።
በውይይቱ በአሁኑ ወቅት የግብርና ልማት ስራ ላይ የሚታየው ውጤታማነት በእንስሳት ሃብት ልማትም እንዲደገም ቋሚ ኮሚቴው አሳስቧል።
በሌላ በኩል ደግሞ ከሶስት ዓመት በፊት የቆላ ዝንብን ለመከላከል እንዲቻል ሁለት ድሮኖች ወደ አገር ውስጥ የገቡ ቢሆንም እስካሁን ስራ አልጀመሩም፤ ይሕ ደግሞ ሊስተካከል የሚገባው ጉዳይ ነው ብሏል።
የእጽዋት ግብዓቶችና ምርቶች ጤንነት፣ ጥራትና ድህንነት የማረጋገጥ ስራ አፈጻጸሙ ዝቅተኛ መሆኑን የገለፀው ኮሚቴው ይሕ ደግሞ ለሰብል ምርትና ምርታማነት ትልቅ ተግዳሮት መሆኑን አንስቷል።
ሚኒስቴሩ የበረሃ አንበጣ ለመከላከል በቅንጅት የሰራበት አካሔድ፣ ያረጁ ተሽከርካሪዎችን፣ ትራክተሮችንና ሌሎች ንብረቶችን የመጠገንና የማስወገድ ስራውም ከጠንካራ ጎኖች መካከል ተጠቃሽ መሆናቸውንም ገልጿል።
በተጨማሪም የመካናይዜሽን አገልግሎትን በማሳደግ፣ የበልግ፣ መኸርና የመስኖ እንቅስቃሴን ጨምሮ ከእንስሳት ተዋጽጾ ገቢ ለመሰብሰብ የተደረጉት ተግባራትም አበረታች መሆናቸውን ቋሚ ኮሚቴው አብራርቷል።
የግብርና ሚኒስትሩ አቶ ዑመር ሑሴን ቋሚ ኮሚቴው የለያቸውን ችግሮችና ክፍተቶች ለመፍታት በቅንጅት ይሰራል ነው ያሉት።
ተከማችቶ የሚገኘውን የምጥን ማዳበሪያ ጉዳይ በህግ አግባብ ለመፍታት የንብረት ኦዲት ተደርጎ ለዐቃቢ ህግ መላኩን ገልጸዋል።
እንዲሁም ማዳበሪያው እንዲሸጥና እንዲሰራጭ ከገንዘብ ሚኒስቴር ጋር በመሆን እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
የቆላ ዝንብን ለመከላከል የገቡ ድሮኖችን በተመለከተም ከህግና ከደህንነት አንጻር የታገዱ መሆናቸውን ጠቅሰው በቀጣይ መፍትሄ ለማግኘት ከሚመለከተው አካል ጋር እንደሚሰራ ተናግረዋል።
የድሮን መቆጣጠሪያ ማዕከላትን በዘላቂነት በድሬድዋና በኮምቦልቻ የመገንባት ስራ ለመስራት መታሰቡን ገልጸዋል።