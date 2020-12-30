በአዳማ ከተማ ሃሰተኛ የብር ኖቶችን በማባዛት የተከሰሱ ግለሰቦች በእስራት እንዲቀጡ ተወሰነባቸው

አዳማ፣ ታህሳስ 21/2013( ኢዜአ) በአዳማ ከተማ ሃሰተኛ የብር ኖቶችን በማባዛትና ማዘዋወር ወንጀል ተይዘው የተከሰሱ ሁለት ግለሰቦች በእስራት እንዲቀጡ የተወሰነባቸው መሆኑን ፖሊስ አሰታወቀ።
የከተማዋ አስተዳደር ፖሊስ መምሪያ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ ኢንስፔክተር ወርቅነሽ ጋልሜቻ ለኢዜአ እንደገለጹት ግለሰቦቹ ከ77 ሺህ በላይ ሀሰተኛ የብር ኖቶችን አባዝተው ሲያዘዋውሩ ተደርሶባቸዋል።
ግንቦት 25/2012 ዓ.ም ከማተሚያ ማሽኑና ሀሰተኛ የብር ኖቶች ጋር በአዳማ በቢቃ እና አዱላላ ቀበሌዎች ውስጥ በቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው በፍርድ ቤት ሲታይ መቆየቱን አውስተዋል።
በዐቃቤ ህግ ማስረጃ ተረጋግጦ ጉዳዩን የተመለከተው የአዳማ ልዩ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዛሬ በዋለው ችሎት አንደኛ ተከሳሽ ነፃነት ዳምጠው በ13 ዓመት እና የወንጀሉ ተባባሪ የነበረው ሁለተኛ ተከሳሽ ዳግም ማሞ ደግሞ በአንድ ዓመት እስራት እንዲቀጡ የተወሰነባቸው መሆኑን ኢንስፔክተር ወርቅነሽ አሰታውቀዋል።
ግለሰቦቹ የእስራት ቅጣቱ የተወሰነባቸው የቀረበባቸውን ክስ መከላከል ባለመቻላቸውና ጥፋተኛ ሆነው በመገኘታቸው እንደሆነ ገልጸዋል።