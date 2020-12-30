በጋምቤላ ከተማ ሆስፒታሎች የተሻለ አገልግሎት ለመስጠት የሚደረጉት ጥረት የሚበረታታ ነው-ዶክተር ሊያ ታደሰ

ጋምቤላ፣ ታህሳስ 21/2013(ኢዜአ) በጋምቤላ ከተማ አጠቃላይና የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታሎች ለህብረተሰቡ የተሻለ የህክምና አገልግሎት ለመስጠት የሚደረጉት ጥረት የሚበረታታ መሆኑን የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ ገለጹ።
ሚኒስትሯ ከቀድሞዋ ቀዳማዊት እመቤት ወይዘሮ ሮማን ተስፋዬና የጋምቤላ ክልል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ጋር ዛሬ ሆስፒታሎቹን ተመልክተዋል።
በዚህ ወቅት እንዳሉት ሆስፒታሎችን በመሰረተ ልማት በማደራጀትና የተለያዩ የጥራት ማረጋገጫ ስራዎችን በማከናወን ለህፃናት፣ እናቶችና ሌሎች ታካሚዎች የተሻለ አገልግሎት ለመስጠት የሚያደርጉት ጥረት የሚበረታታ ነው።
ቀደም ሲል ከኮሮና ጋር ተያይዞ እንደ ሌሎች አካባቢዎች በሆስፒታሎች ተቀዛቅዞ የነበረው የመደበኛ የህክምና አገልግሎት በአሁኑ ወቅት በመልካም ሁኔታ እንደሚገኝ በምልከታ ማረጋገጣቸውን ተናግረዋል።
በሆስፒታሎች ከመደበኛው የህክምና አገልግሎት በተጨማሪ የኮሮና ቫይረስን በመከላከልና በማከም ረገድም እንዲሁ።
የኮሮና ወረርሽኝን እየጨመረ ቢሆንም ጋምቤላን ጨምሮ በሌሎችም የሀገሪቱ አካባቢዎች በህብረተሰቡ ዘንድ መዘናጋት መኖሩን ጠቅሰው ይህንን ችግር ለማቃለል እንደ ሀገር የተጠናከረ የንቅናቄ ስራ በቅርቡ እንደሚካሄድ አስታውቀዋል።
የቀድሞዋ ቀዳማዊት እመቤት ወይዘሮ ሮማን ተስፋዬ በሆስፒታሎች የሚጠበቀውን መሰረታዊ አገልግሎት ለማሟላት የሚደረጉት ጥረቶች መልካም መሆኑን ተናግረዋል።
ቀደም ሲል በክልሉ ከፍተኛ የኤች አይ ቪ/ኤድስ ስርጭት እንደነበረ ጠቁመው ባለፉት ዓመታት በተከናወኑት ስራዎች የስርጭቱ መጠን የመቀነስ አዝማሚያ እንዳሳየ መገንዝብ እንደቻሉም ገልጸዋል።
በሆስፒታሎቹ ምልከታ ያደረጉት ያሉትን ክፍተቶች በመለየት ፋውንዴሽናቸው የተለያዩ እገዛዎችን ለማድረግ በማሰብ ነው ብለዋል።
ሚኒስቴሯና የቀድሞዋ ቀዳማዊት እመቤት በጋምቤላ እስከ ነገ በሚኖራቸው ቆይታ በኮሮና መከላከል፣ በጨቅላ ህጻናት የጤናና የስርዓተ ምግብ ዙሪያ ከዘርፉ ኃላፊዎችና ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት እንደሚያደርጉ ይጠበቃል።