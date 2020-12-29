በአዲስ አበባ የአካባቢ ብክለትን ለመከላከል የሚሰሩ 400 ወጣቶችን ወደ ሥራ ለማስገባት ዝግጅት ተደርጓል

አዲስ አበባ፤ ታህሳስ 20/2013(ኢዜአ) የአካባቢ ብክለትን ለመከላከል የሚሰሩ 400 ወጣቶችን ወደ ሥራ ለማስገባት መዘጋጀቱን የአዲስ አበባ ከተማ አካባቢ ጥበቃና አረንጓዴ ልማት ኮሚሽን አስታወቀ፡፡
ወጣቶቹ በተለይ ኢንዱስትሪዎች እና ሌሎች አገልግሎት ሰጭ ተቋማት የሚያስከትሉትን የአካባቢ ብክለት ለመከላከል የመፍትሔ ሐሳቦችን የማቅረብ ብሎም ተቋማቱን የመከታተልና የመቆጣጠር ተግባር ያከናውናሉ ተብሏል።
የአዲስ አበባ ከተማ አካባቢ ጥበቃና አረንጓዴ ልማት ኮሚሽን ኮሚሽነር ሲሳይ ጌታቸው እንዳሉት በመዲናዋ የሚታየውን የአካባቢ ብክለት ለመከላከልና ለመቆጣጠር ወጣቶችን አሰልጥኖ ማሰማራት አስፈልጓል።
ለዚሀም በመጀመሪያ ዙር የሰለጠኑ 400 ወጣቶችን የፊታችን ጥር ወር ሥራ ለማስጀመር ዝግጅት ተደርጓል ብለዋለ።
ወጣቶቹም የተለያዩ ተቋማት የሚያስከትሉትን የድምፅ፣ የፍሳሽ እና የደረቅ ቆሻሻ ብክለቶችን መንስኤዎችን በመለየት የመፍትሔ ሐሳብ ያቀርባሉ ብለዋል።
ተቋማቱን የመከታተልና የመቆጣጠርን ተግባር ጨምረው የሚያከናውኑ መሆኑንም አብራርተዋለ።
ለመጀመሪያ ዙር ሰልጣኞች ከተማ አስተዳደሩ ከ30 ሚሊዮን ብር በላይ በጀት በመመደብ ሥልጠናው መሰጠቱን ተናግረዋል፡፡
የወጣቶቹ የሥራ ተሞክሮ እየታየ ሌሎች ወጣቶችንም አሰልጥኖ ወደ ሥራ የማስገባት እቅድ መያዙን ጠቁመዋል፡፡
በአካባቢ ጥበቃ እና በተዛማጅ የትምህርት መስክ የተመረቁ ወጣቶችን በስፋት ወደ ስራ የማስገባት እቅድ መኖሩንም ተናግረዋለ።
ሥልጠናውን የወሰዱ ወጣቶች ከኮሚሽኑ ጋር በጋራ ውል በመፈጸም በየወረዳቸው በኢንተርፕራይዝ በመደራጀት የአካባቢ ብክለት ቁጥጥር የሚያከናውኑ መሆኑ ታውቋል።