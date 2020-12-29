በማዕድንና ነዳጅ ማልማትና አገልግሎት መሰማራት ለሚፈልጉ ኩባንያዎች ጨረታ ወጣ

አዲስ አበባ፣ ታህሳስ 20 ቀን 2013 (ኢዜአ) የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስቴር በማዕድንና ነዳጅ ማልማትና አገልግሎት መሰማራት ለሚፈልጉ ኩባንያዎችና ባለሃብቶች ጨረታ አወጣ።ጨረታው የወጣው በማዕድን 22፣ በነዳጅ 5 እንዲሁም በማዕድንና ነዳጅ የቤተ ሙከራ ፍተሻ፣ ቁፋሮና ማጣሪያ ሶስት ዘርፎች ላይ መሆኑ ታውቋል።
ሚኒስቴሩ ኢትዮጵያ ያላትን የማዕድንና ነዳጅ እምቅ ሀብት ማስተዋወቅን ዓላማው ያደረገ የውይይት መድረክ ዛሬ ያካሄደ ሲሆን በአገሪቱ ያለውን እምቅ አቅም የሚያሳይ ገለጻ ተደርጓል።
የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስትር ኢንጂነር ታከለ ኡማ በማዕድንና ነዳጅ ማልማትና አገልግሎት መሰማራት ለሚፈልጉ ኩባንያዎች ለውጭ ባለሀብቶችና ኩባንያዎች ክፍት የሆነ የመወዳደሪያ የጨረታ ሰነድ መዘጋጀቱን ገልጸዋል።
“በጨረታው የሚያሸንፉ ባለሃብቶችና ኩባንያዎች ቀጥታ ወደ ማልማት ሥራው ይገባሉ” ብለዋል።
ኩባንያዎችና ባለሃብቶች ፈቃድ የሚያገኙት በሕጋዊ መንገድ ብቻ እንደሆነ ኢንጂነር ታከለ ተናግረዋል።
በማዕድን ዘርፍ ጨረታ የወጣባቸው ቦታዎች በኦሮሚያ፣ አማራ፣ ሶማሌ፣ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ፣ ትግራይና አፋር ክልሎች እንደሚገኙ ገልጠዋል።
በነዳጅ ዘርፍ ደግሞ ጨረታ የወጣባቸው ቦታዎች በጋምቤላ፣ በሶማሌ፣ አማራ፣ ደቡብና ትግራይ ክልሎች እንደሚገኙ ጠቅሰዋል።
በማዕድንና ነዳጅ የቤተ ሙከራ ፍተሻ፣ ቁፋሮና ማጣሪያ አስመልክቶ በወጣው ጨረታ በቤተ-ሙከራ ፍተሻውና ቁፋሮው የሚያሸንፉ ኩባንያዎች ብቻቸውን ወይም ከመንግስት ጋር በሽርክና መስራት እንደሚችሉ አመልክተዋል።
በማዕድንና ነዳጅ ማጣሪያ ላይ ግን ከመንግስት ጋር በሽርክና የመስራት ግዴታ እንዳለባቸው ነው ያስረዱት።
በኢትዮጵያ ያሉ የማዕድንና ነዳጅ ሃብቶች እምቅ አቅምን በመረጃ በማጠናከር በማስተዋወቅ ላይ የሚገኘው ሚኒስቴሩ፤ ከፍተኛ የሰው፣ የፋይናንስና የቴክኖሎጂ አቅም የሚጠይቁ የማዕድንና ነዳጅ ማልማት ሥራዎችን በድርድርና በስምምነት እንደሚሰጥ አመልክተዋል።
መንግስት በማዕድንና ነዳጅ ልማት ምቹ ሁኔታን ለመፍጠር የሰላምና ጸጥታ ማስከበር እንዲሁም ዜጎች በልማቱ ሥራ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማድረግ በትኩረት እንደሚሰራም ኢንጂነር ታከለ ገልጸዋል።