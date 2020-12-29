ሴቶች በዘንድሮው ምርጫ ለመምረጥ ሆነ ለመመረጥ ከወዲሁ መዘጋጀት አለባቸው- የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ

ባህርዳር ታህሳስ 20/2013 (ኢዜአ) በአማራ ክልል በየደረጃው ያሉ ሴቶች በዘንድሮ ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በመምረጥም ሆነ በመመረጥ ንቁ ተሳታፊ ለመሆን ከወዲሁ መዘጋጀት እንዳለባቸው የክልሉ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ወርቅሰሙ ማሞ አሳሰቡ።
በዘንድሮው ምርጫ የሴቶችን ተሳትፎ ለማሳደግ የሚያግዝ የውይይት መድረክ ዛሬ በባህር ዳር ከተማ ተካሂዷል።
አፈ ጉባኤዋ በመድረኩ እንዳሉት በህግ ማስከበር ዘመቻው ሴቶች ያሳዩት ጀግንነት፣ ቆራጥነትና በራስ መተማመን የመፈፀም ብቃታቸውን በተግባር ያስመሰከረ ነው።
በፖለቲካውና በሌሎችም የልማት ስራዎች ሴቶች በንቃት እንዲሳተፉ ማድረግ ለሃገር እድገትና ብልጽግና የሚያስገኘው ፋይዳ ከፍተኛ መሆኑን ተናግረዋል
ሴቶችና ሰላም የማይነጣጠሉ መሆናቸውን ጠቅሰው፤ በአማራ ክልል የሚመዘገበው የሰላም እንቅስቃሴ የመላ ሃገራቱ ጉዳይ በመሆኑ መጪው ምርጫ ሰላም ሆኖ እንዲጠናቀቅ የሴቶች የነቃ ተሳትፎ ወሳኝ ነው ብለዋል።
የፖለቲካ ፓርቲዎችም ለምርጫ የሚያቀርቧቸውን እጩዎች የሴቶችን ተሳትፎ ከግምት ውስጥ ያስገባ ሊሆን እንደሚገባ ጠቁመው ሴቶችም ለመምረጥና ለመመረጥ ከወዲሁ መዘጋጀት እንዳለባቸው አሳስበዋል።
የክልሉ ሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ ሃላፊ ወይዘሮ አስናቁ ድረስ በበኩላቸው ሴቶች የሚገባቸውን የፖለቲካ ውክልና የመሪነት ሚና ለማግኘት በቁርጠኝነት መታገል አለባቸው ብለዋል።
ለዚህም ቢሯቸው የሴቶችን ተሳትፎ ለማሳደግ የበኩሉን የተወጣ ቢሆንም በክልሉ በሁሉም የስልጣን ደረጃ ሴቶች ያላቸው ውክል ከ22 እንደማይበልጥ ጠቁመዋል።
የሴቶች ከፍ ወዳለ የስልጣን እርከንና ቦታ መምጣት ሀገሪቱን በኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ልማት ከመለወጥ ባሻገር መጪውን ትውልድ በተሻለ መንገድ ለመቅረጽ የሚያስችል መሆኑን ገልጸዋል።
”የሚዲያ ባለሙያዎች የዘገባ ስራ እስካሁን የስርዓተ ጾታን ከግምት ውስጥ አስገብቷል ማለት አይቻልም” ያሉት ደግሞ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነትና ኮሚዩኒኬሽን መምህር ዶክተር ተሻገር ሽፈራው ናቸው።
በሀገሪቱ የማህበረሰባዊ መዋቅሩ የፈጠረው ሴቶችን በዝቅተኛ የስራ ዘርፎች እንዲሰማሩ እንጂ በመሪነትና ሌሎች ዋና ዋና የስራ መስኮች ያልተፈቀደ እስከሚመስል ድረስ ችግር ሆኖ መቆየቱን አውስተዋል።
የተማሪዎችና ተመራማሪዎች የምርምር ግኝት የሚያመለክተውም የመገናኛ ብዙሃንና ማስታወቂያ ባለሙያዎች የነበረውን ስርዓት የማስቀጠል እንጂ የተዛባውን አስተሰሳብና አመለካከት በመሞገት ለማስተካከል ሲጥሩ አልታየም ብለዋል።
በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ሃላፊ ዶክተር ሙሉነሽ አበበ በበኩላቸው ሴቶች 50 በመቶ የሚሆነውን የሀገሪቱን የህዝብ ቁጥር የሚሸፍኑ መሆናቸወን ተናግረዋል።
”የወንዶችና የሴቶች ተሳትፎ እስካሁን በመጣንበት መንገድ ሳይሆን የተፈጥሮ ህግ የሆነውን የፍትሃዊነትና እኩልነት ሚዛንን ለማስከበር መስራት አለብን” ብለዋል።
ይህን ተፈጥሮ የሰጠችንን መብት ለመጠቀም ከመንግስት ወይም ከወንዶች መጠበቅ ሳይሆን ሙሉ አቅማችንና ክህሎታችን ተጠቅመን ሰርተን በማሳየትና በምናስመዝግበው ውጤት መሆን ይገባልም ሲሉ ገልጸዋል።
የክልሉ ሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ቢሮ ከ”ዩኤን ውሜን ኢትዮጵያ” ጋር በመተባበር ባዘጋጀው የውይይት መድረኩ የሲቪክ ማህበራት፣ ተፎካካሪ ፓርቲዎች፣ የመገናኛ ብዙሃን አመራሮችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል።