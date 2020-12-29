በሀዋሳ ከተማ ከ177 ሚሊዮን ብር በላይ የተገነባ የአስፓልት መንገድ ለአገልግሎት ክፍት ተደረገ

ሀዋሳ ታህሳስ 20/2013 (ኢዜአ) በሀዋሳ ከተማ ከ177 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ የተገነባ የሁለት ኪሎ ሜትር የአስፓልት መንገድ ዛሬ ተመርቆ ለአገልግሎት ክፍት ተደረገ፡፡
በሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞ የተመረቀው የአስፓልት መንገዱ ከሀዋሳ ፖሊ ቴክኒክ ኮሌጅ እስከ ዶሮ እርባታ የሚዘልቅ ነው። ፡
በተጨማሪም ከ8 ነጥብ 5 ኪሎ ሜትር የሚበልጥ አዲስ የአስፓልት መንገድ ግንባታ አስጀምረዋል፡፡
ርዕሰ መስተዳደሩ በወቅቱ እንዳሉት ተጀምረው በተለያዩ ምክንያቶች ሳይጠናቀቁ ግንባታቸው የተጓተቱ የልማት ፕሮጀክቶች በማጠናቀቀ ለአገልግሎት ማብቃት ይገባል።
የህዝብን ጥያቄና የከተማውን የመፈጸም አቅም ታሳቢ ባደረገ መልኩ አካታች የሆኑ አዲስ የልማት ፕሮጀክቶች ከማስጀመር ባለፈ በተቀመጠላቸው ጊዜ ገደብ እንዲጠናቀቁ የአመራሩ ክትትልና ድጋፍ ወሳኝ መሆኑን ተናግረዋል።
የተያዘው የብልጽግና ጉዞ በአጠረ ጊዜ ለማሳካት የተጀመሩ የልማት ስራዎችን በማጠናቀቅ ለአገልግሎት ማብቃት ለድርድር የሚቀርብ አይደለም ያሉት አቶ ደስታ ለዚህ ደግሞ ህዝቡ ጸጥታውን፣ ሠላሙንና አንድነቱን ማጠናከር እንደሚጠበቅበት ገልጸዋል።
ሀዋሳ የቀደመ የልማት፣ ሠላምና ፍቅር ተምሳሌትነቷን ከዚህ በላይ ለማጉላት ለሚከናወኑ ተግባራት ማስፈጸሚያ የሚውል ገቢ እንደሚያስፈልግና የንግድ ማህበረሰብ ግብሩን በጊዜ የመክፈል ልምዱን ማጠናከር እንዳለበት አሳስበዋል።
የሀዋሳ ከተማ የልማትና ሠላም ተምሳሌቷን ለማጠናከር ህዝብና መንግስት በመናበብ ባደረጉት ጥረት ጥረት ከፍተኛ ለውጥ መምጣቱን የተናገሩት ደግሞ የየከተማዋ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ረዳት ፕሮፌሴር ጸጋዬ ቱኬ ናቸው፡፡
ልማትን ለማፋጠን ሰላምና አንድነትን ማጠናከር እንደሚገባ በመረዳት የከተማ አስተዳደሩ በትኩረት እየሰራ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
አሁን ላይ በከተማዋ እየተከናወኑ ያሉ የልማት ስራዎች ባለሀብቱን ለመሳብና የቱሪዝም ተመራጭነቷን ለማሳደግ ምቹ ሁኔታ እንደሚፈጥር ገልጸዋል፡፡
የከተማዋ አስተዳደር ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን መምሪያ ሃላፊ አቶ ሚልክያስ በትሬ በበኩላቸው በአሁኑ ወቅት በሀዋሳ ከ816 ሚሊዮን ብር በሚበልጥ ወጪ የተለያዩ የልማት ስራዎች እየተከናወኑ እንደሚገኙ ተናግረዋል።
ከእነዚህም የ13 ኪሎ ሜትር የውስጥ ለውስጥ የአስፓልት መንገድ፣ የታቦር ተራራ ኢኮ ቱሪዝም ማዕከልና የሲዳማ ባህላዊ ትውፊቶች ማሳያ ሻፌታ ግንባታ ይገኙበታል ብለዋል፡፡
ዛሬ ተመርቆ ለአገልግሎት ክፍት ከሆነው ሌላ ከወዮ ቀበሌ እስከ ቱላና ከጭሮ እስከ ወንዶ ማዞሪያ የ8 ነጥብ 5 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው የአስፓልት መንገድ ከግማሽ ቢሊዮን ብር በሚበልጥ ለማካሄድ የግንባታው ስራ ተጀምሯል።
በሁለት ዓመት ውስጥ ተጠናቆ ለአገልግሎት ለማብቃት ታቅዷል።
ርዕሰ መስተዳድሩና ሌሎች የክልሉ ከፍተኛ የስራ ሃላፊዎች በሀዋሳ ከተማ እየተካሄዱ ያሉ የልማት እንቅስቀሴዎችን ተመልክቷል።