የሲዳማ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የገለልተኛ አማካሪ ቡድን ተቋቋመ

ሀዋሳ ታኀሳስ 20/2013 (ኢዜአ) በሲዳማ ክልል ህብረተሰቡን ያሳተፈ የወንጀል መከላከል ስራን ለማከናወን የሚያግዝ የፖሊስ ኮሚሽን የገለልተኛ አማካሪ ቡድን ዛሬ ተቋቋመ።
ገለልተኛ አማካሪ ቡድን ከክልሉ የተውጣጡ የሐይማኖት አባቶች፣ ሀገር ሽማግሌዎች፣ ሲቪክ ማህበራት፣ ምሁራንና ሌሎችንም የማህበረሰብ ክፍሎችን በአባልነትያቀፈ ነው።
ቡድኑን ለማቋቋምና ግንዛቤ ለማስጨበጥ በሀዋሳ ከተማ ዛሬ በተዘጋጀው መድረክ ላይ የገለልተኛ አማካሪ ቡድን ማስፈፀሚያ ሠነድ ቀርቦ ውይይት ተካሂዶበታል።
የሲዳማ ክልል ፖሊስ ኮሚሽነር አቶ አበራ አሬራ በወቅቱ እንዳሉት የክልሉን ህዝብ ሰላምና ደህንነት ካለህበረተሰቡ ተሳትፎ በዘላቂነት ለማስጠበቅ ያዳግታል።
ማህበረሰቡ በፖሊሳዊ ስራዎች የሚኖረውን ዴሞክራሲያዊ ተሳትፎ ለማሳደግ የገለልተኛ አማካሪ ቡድን መቋቋሙ ከፍተኛ ድርሻ እንደሚኖረው ገልጸዋል።
በተለይ ህብረተሰቡ ለአካባቢው ሰላምና ፀጥታ ባለቤት ማድረግ የሚለውን ፅንሰ ሀሳብ ወደ ተግባር ለመቀየር እንዲቻል ገለልተኛ አማካሪ ቡድን ማቋቋም አስፈልጓል ብለዋል።
ይህም የወንጀል ስጋት እና አስቀድሞ በመከላከል ላይ ያተኮረ ውጤታማ የፖሊስ አገልግሎት ለመስጠት እንደሚያስችል ኮሚሽነሩ ጠቅሰው ለዚህ እውን መሆን የቡድኑ አባላት ጠንካራ ተሳትፎ እንዲያደርጉ መልዕክታቸወው አስተላልፈዋል።
በተለይ ሥርዓት አልበኝነት ችግርን ለማስወገድ ኮሚሽኑ በየደረጃው ማህበረሰብ አቀፍ ተቋም ለመገንባት የጀመረውን ጥረት አጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቀዋል።
የገለልተኛ አማካሪ ቡድን ማስፈፀሚያ ሰነዱን ያቀረቡት የክልሉ ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነር አቶ ስዩም ጋሳ በበኩላቸው ቡድኑን ማቋቋም ያስፈለገው ፖሊስ የህዝብ፣ ህዝብ የፖሊስ መሆኑን ትርጉም ባለው መልኩ ተግባራዊ ለማድረግ መሆኑን ገልጸዋል።
በተለይ ሀገር በቀል ማህበራዊ ሀብቶችን፣እሴቶችንና ባህሎች ከፖሊሳዊ ስራ ጋር በማስተባበር የህብረተሰቡን የህግ ማክበርና በሰላም የመኖር ዋስትና በመስጠት የፀና የሰላም ባህል ለመገንባት ጭምር እንደሆነ አስረድተዋል።
የገለልተኛ አማካሪ ቡድኑ በፖሊስ ያለውን አገልግሎት አሰጣጥ ግልጽ፣ዘመናዊ፣ፍትሃዊና ታዕማኒነት እንዲኖረው በቅርበት ሙያዊ ምክረ -ሀሳብ በመስጠት ገንቢ ሚና እንደሚጫወት ታምኖበታል ብለዋል።
የገለልተኛ አማካሪ ቡድን ምክትል ሰብሳቢ ሆነው የተመረጡት አቶ ዝናው ሶርሚሶ በሰጡት አስተያየት በፖሊስ ስራ ውስጥ የህዝብን ውክልና የሚያረጋግጥ የገለልተኛ አማካሪ ቡድን መቋቋሙን አድንቀው የሚጠበቅብንን ሁሉ ለመወጣት ዝግጁ ነን ብለዋል።
ሌላው የመድረኩ ተሳታፊና የአለታጭኮ ወረዳ ነዋሪ አቶ በላይነህ ዲንሳ የቡድኑ መቋቋም የፖሊስና የህዝብን በጋራ የመስራት ትብብርን ከማሳደግ ባለፈ ወንጀል እንዲቀነስ ወሳኝ እንደሆነ ተናግረዋል።
የሲዳማ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የገለልተኛ አማካሪ ቡድን 15 አባላት እንዳሉት ተመልክቷል።