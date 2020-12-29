ለመተከል ህግ ማስከበር ስራ አስፈላጊውን መስዋዕትንት እንከፍላለን –የክልሉ ምክር ቤት አባላት

አሶሳ ታህሳስ 20/2013 (ኢዜአ) በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል በተጀመረው የህግ የበላይነት ማስከበር ሥራ አጥፊዎችን አሳልፈው ከመስጠት ጀምሮ አስፈላጊውን መስዋዕትነት እንደሚከፍሉ የክልሉ ምክር ቤት አባላት አስታወቁ፡፡
የምክር ቤቱ አስቸኳይ ጉባኤ ዛሬ በአሶሳ ከተማ በተካሄደበት ወቅት ከአባላቱ መካከል አቶ አሸብር ረጋሳ እንዳሉት የመተከልን ግጭት ለመፍታት በኮማንድ ፖስት አባልነት ሲሰራ ከነበሩት አመራሮች መካከል አንዳንዶቹ ሃላፊነታቸውን ከመወጣት ይልቅ የሚቀልዱበት አጋጣሚ ነበር፡፡
የመተከል ጉዳይ ገና ብዙ አመራሮችን ይነካል፤ የህዝብ ጉዳት ሊያመን ይገባል ብለዋል፡፡
አቶ ካሳሁን አዳነ በበኩላቸው ካማሽ እና አሶሳ ዞን የተፈጠረውን ችግር በመገምገም በቀላሉ መፍታት እንደቻሉ አስታውሰዋል፡፡
የመተከል ግን የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ከደምጸ ወያኔ ቴሌቭዥን ጋር ጭምር አብረው ሲሰሩ ስለነበረ ሳይፈታ መቆየቱን ጠቁመዋል፡፡
በመተከል ጥቃት በአከባቢው የሚኖር የሁሉም ብሔር መጎዳቱን ጠቅሰው አሁንም ቢሆን ችግሩን ለመፍታት በብሄራችን ተከልለን መከራከር ሳይሆን እንደሀገር በማሰብ ልንሠራ ይገባል ብለዋል፡፡
ዛሬ ያለመከሰስ መብታቸው የተነሰው የምክር ቤቱ አባላት ጉዳይ ቀደም ሲል በተደጋሚ መፍትሔ እንዲሰጥት ሲጠየቅ መቆየቱን ያስታወሱት አቶ አካሳሁን ችግሩ ሰሚ በማጣት መዘግየቱን አስረድተዋል፡፡
የመተከል ጥቃት በማስቆም ህዝብ እና ሃገርን ከአጥፊዎች ለማዳን የጋራ ርብርብ እንደሚያስፈልግ የተናገሩት ደግሞ አቶ ኢስሃቅ አብዱልቃድር ናቸው፡፡
በክልሉ ምክር ቤት የጁንታውን ሴራ የሚያራምዱ አባላት ነበሩ፤ በዞኑ የጸጥታ ሀይሉ ሥራ ውጤታማ ለማድረግ ሌሎች ቀሪ የግጭቱ ተሳታፊ የምክር ቤት አባላትም ካሉ እየፈተሽን ለህግ ማቅረብ አለን ብለዋል፡፡
ይህን ማድረግ ካልተቻለ በቀር የመተከል ችግር ለመፍታት እንደሚያዳግት ገልጸዋል፡፡
በአካባቢው በዋነኝነት እየሞቱ ያሉት ሴቶች እና ህጻናት ናቸው ያሉት አቶ ኢስሃቅ ህግ የማስከበር ስራ እንደምክር ቤት አባል ማስቀጠል የግድ እንደሆነ ተናግረዋል፡፡
ሌላው የምክር ቤቱ አባል አቶ ሰይፈዲን ሃሩን የህብረብሄራዊነት ተምሳሌት የሆነው ቤኒሻንጉል ጉሙዝ በጥቂቶች ጥፋት በመተከል ከማይካድራው ያልተናነሰ ግድያ ተፈጸሞበታል ብለዋል፡፡
እንደህዝብ ተወካይ ከማህበራዊ ሚዲያ ከምናገኘው መረጃ ባሻገር ስለመረጠን ህዝብ በቂ እውቀት ሊኖረን ሲገባ ሳንሠራ ቆይተናል ሲሉ አስረድተዋል፡፡
ይህም ለክልላችንም ሆነ ሃገራችንን የሚያሳፍር ጉዳይ በመሆኑ ከጁንታው ጋር አብሮ እንዲቀበር መስራት አለብን ብለዋል፡፡
አቶ ደምስ መራ የተባሉ የምክር ቤቱ አባል በበኩላቸው የጸጥታውን ዘርፍ በተደጋጋሚ ገምግመው ችግሩን ቢደርሱበትም ተሸፋፍኖ ማለፉን ተናግረዋል፡፡
የችግሩ ምንጭ ደግሞ አመራሩ በጉዳዩ መሳተፉ እንደሆነ ጠቁመው በዚህም የመተከል ግጭት ከዞኑ አልፎ በሃገር ደረጃ መነጋገሪያ መሆኑን ጠቅሰዋል፡፡
ህብረተቡ በየቦታው ግጭት ሳይከሰት አስቀድሞ ሲጮህ ነበር ያሉት የምክር ቤቱ አባል አስፈጻሚው አካል በተደጋጋሚ ችግሩን እንዲፈታ ሲጠየቅ እየሠራ መሆኑን ከመግለጹ ባለፈ ጉዳዩ መፍትሔ ሳያገኝ መቀጠሉን አውስተዋል፡፡
ህዝባችንን የምንታደገው በችግሩ የተሳተፉትን የምክር ቤት አባላትን ጭምር አሳልፈን በመስጠት ቆራጥ እርምጃ በመውሰድ ብቻ ነው ብለዋል።
በመተከል ህግ ማስከበር ስራው እንደማይደራደሩ አስታውቀዋል፡፡
የምክር ቤቱ አባላት በመተከል ዞን የተጀመረው የህግ የበላይነት ማስከበር ሥራ ተጠናክሮ አጥፊዎችን አሳልፈው ለመስጠትና ሌላም አስፈላጊውን መስዋዕትነት እንደሚከፍሉ አስታውቀዋል፡፡
የክልሉ ምክር ቤት ዋና አፈ-ጉባኤ አቶ ታደለ ተፈራ ምክር ቤቱ በመተከል ጉዳይ አስቸኳይ ጉባኤ መጥራት የነበረበት ጊዜ ዘግይቷል ብለዋል።
ይህም ሆኖ በአስቸኳይ ጉባኤው ያልተገኙ በርካታ የምክር ቤት አባላት እንዳሉ ጠቅሰዋል፡፡
የመተከል ጉዳይ አሳፋሪ ነው፤ ተጨማሪ ሞት እና መፈናቀል እንዳይከሰት እና ከታሪክ ተወቃሽነት መውጣት አለብን ብለዋል።
ለዚህም ሁሉም የምክር ቤቱ አባላት ሃላፊነታቸወን እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል፡፡
ዋና አፈ-ጉባኤውና ምክትላቸው ወይዘሮ አለምነሽ ይባስ የመሩት የክልሉ ምክር ቤት አስቸኳይ ጉባኤ የአራት አባላት ያለመከሰስ መብት ማንሳቱን ቀደም ብሎ ተገልጿል፡፡