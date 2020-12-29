የጦር መሳሪያ ሲያዘዋውሩ የተገኙ አራት ግለሰቦች ተያዙ

ደሴ ታህሳስ 20/2013 (ኢዜአ) በባቲ ከተማ 1 ሺህ 262 ጥይቶን በህገ ወጥ መንገድ ሲያዘዋውሩ የተገኙ አራት ተጠርጣሪ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር እንዲውሉ መደረጉን የፌደራል ጉምሩክ ኮሚሸን ኮምቦልቻ ቅርንጫፍ አሰታወቀ።
በቅርንጫፍ የደንበኞች ትምህርት ቡድን አስተባባሪ አቶ አሳምነው አዳነ ለኢዜአ እንደገለጹት ተጠርጣሪዎቹ በቁጥጥር ስር የዋሉት ትላንት ለሊት ነው።
ተጠርጣሪዎቹ የሰሌዳ ቁጥሩ ኮድ1-32013 አማ በሆነ በባለ ሦስት እግር ባጃጃ ተሽከርካሪ ጥይቶቹን ጭነው ከባቲ ከተማ ወደ ገጠር ቀበሌ ለመጓዝ ሲሞክሩ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ተናግረዋል።
በግለሰቦቹ በህገወጥ መንገድ ሲዘዋወሩ ከተያዙት ጥይቶች መካከል 962ቱ የክላሽና 300ዎቹ የብሬን እንደሆኑ ጠቅሰዋል ።
የፌደራልና የክልል ፖሊስ አባላትና የጉምሩክ ባለሙያዎች ባደረጉት ድንገተኛ ፍተሻ ግለሰቦቹ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አመልከተዋል።
“በጸጥታ ኅይሉ ቅንጅት መሰል ህገወጥ ድርጊቶችን የመከላከልና የመቆጣጠር ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል” ያሉት አስተባባሪው ህብረተሰቡም ጥቆማ በመስጠት እያደረገ ያለውን ተሳትፎ እንዲያጠናክር ጠይቀዋል።