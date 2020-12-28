በ10 ዓመቱ መሪ የልማት እቅድ የመልማት አቅም ያላቸው ኮሪደሮች ተዘጋጅተዋል – ፕላንና ልማት ኮሚሽን

አዲስ አበባ፣ ታህሳስ 19 ቀን 2013 (ኢዜአ) በ10 ዓመቱ መሪ የልማት እቅድ የመልማት አቅም ያላቸውን አካባቢዎች መሰረት ባደረገ መልኩ የልማት ኮሪደሮች መዘጋጀታቸውን የፕላንና ልማት ኮሚሽን አስታወቀ።
ኮሚሽኑ በመሪ የልማት ዕቅዱ ዙሪያ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት የሁለት ቀናት የምክክር መድረክ አዘጋጅቶ ውይይቱ ዛሬ ተጀምሯል።
በምክክር መድረኩ መክፈቻ ላይ የእቅዱን አስፈላጊነት አስመልክቶ የመነሻ ጽሁፍ ቀርቦ ከምክር ቤቱ አባላት ጥያቄዎችና አስተያየቶች ተሰንዝረዋል።
በመሆኑም በመሪ ልማት እቅዱ ፍትሐዊ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትን ለማስፈን ምን ታቅዷል? የሚል ጥያቄ በምክር ቤቱ አባላት ቀርቧል።
የስራ እድል ፈጠራና የድህነት ቅነሳ አንጻር መሪ ልማት እቅዱ ምን ይዟል? እንዲሁም እቅዱ ምን ያህል ኢትዮጵያ እየገጠሟት ያሉትን ፈተናዎች ከግምት ውስጥ ያስገባ ነው? የሚሉ ጥያቄዎችም ተነስተዋል።
የፕላንና የልማት ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ፍጹም አሰፋ ከዚህ በፊት በአገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች የተገነቡት የመሰረተ ልማት ተቋማት ግንባታና የልማት ስራዎች የመልማት አቅምን ያላገናዘቡ እንደነበሩ አስታውሰዋል።
በዚህም ክልሎች በልማት ስራዎች ተጠቃሚ አለመሆናቸውን አመልክተዋል።
ለአንድ አገር እድገትና ልማት ወሳኝ ከሆኑ ጉዳዮች መካከል ፍትሐዊ ተጠቃሚነትን የሚያረጋገጥ የልማት ኮሪደር ማዘጋጀት አንዱ እንደሆነም አብራርተዋል።
በዚህ ረገድ በ10 ዓመት የመሪ ልማት እቅዱ በኢትዮጵያ በሚገኙ የተለያዩ አካባቢዎች ያላቸውን አቅም መሰረት ያደረጉ የልማት ኮሪደሮች መለየታቸውን ገልጸዋል።
በልማት ኮሪደሮቹ የዜጎችን የልማት ተጠቃሚነትና የኢኮኖሚ እድገቱ አካታች እንዲሆን በትኩረት ይሰራል ብለዋል።
እምቅ አቅም ካላቸው አካባቢዎች ልማት በተጨማሪ ኢትዮጵያ ያላትን የስነ-ሕዝብ ትሩፋቶች በመጠቀም እቅዱን ተፈጻሚ የሚያደርግ የሰው ሀብት ልማትና የአቅም ግንባታ እንደሚከናወን ገልጸዋል።
ከስራ እድል ፈጠራ ጋርም በተያያዘ የስራ አጥነት ምጣኔን ለመቀነስ ጥራት ያለው የኢኮኖሚ እድገት ማምጣትና ብዝሃ የሆኑ የእድገት ምንጮች ለመፍጠር ጥረት እንደሚደረግ ዶክተር ፍጹም አስረድተዋል።
ድህነትን ለመቀነስ ቁልፍ ውጤት አመላካቾችን በማዘጋጀት የድህነት ምጣኔን ለመቀነስ እንደሚሰራና በተለይም የመሰረታዊ አገልግሎቶች ተደራሽነትና ጥራትን ማሳደግ ትኩረት እንደተሰጠው ጠቅሰዋል።
እቅዱ ከኢኮኖሚው ባሻገር የሰላም፣ ደህንነትና ፖለቲካ ተግዳሮቶችን በጥልቀት በመተንተን ነባራዊ ሁኔታን ባገናዘበ መልኩ መዘጋጀቱንም ገልጸዋል።
የግሉ ዘርፍ በኢኮኖሚ ውስጥ ያለው ሚና ወሳኝ ነው ብቻ ብሎ የሚያልፍ ሳይሆን፤ የኢኮኖሚው አንቀሳቃሽ መዘውር ተደርጎም ተወስዷል ብለዋል።
የምክር ቤቱ አባላት ለእቅዱ ተፈጻሚነት ክትትልና ድጋፍ እንዲያደርጉም ኮሚሽነሯ ጠይቀዋል።
በምክክር መድረኩ በዘርፍ የተዘጋጁ እቅዶች ላይ ገለጻ ተደርጎ ውይይት ይደረግባቸዋል ተብሎ ይጠበቃል።
የሚኒስትሮች ምክር ቤት በዚህ ወር መግቢያ ላይ ባደረገው 92ኛ መደበኛ ስብሰባ ከ2013 እስከ 2022 ዓ.ም በሚተገበረው እቅድ ላይ ተወያይቶ ግብአቶችን በማከል ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲጸድቅ መምራቱ ይታወሳል።