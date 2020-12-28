የዴሞክራሲ ተቋማት ጠንካራ አመራርና በቂ በጀት ተመድቦላቸው ለውጥ ማምጣት ጀምረዋል -አቶ ዛዲግ አብርሃ

አዲስ አበባ፣ ታህሳስ 19 /2013 (ኢዜአ) የዴሞክራሲ ተቋማት በገለልተኝነት ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ጠንካራ አመራርና በቂ በጀት ተመድቦላቸው ለውጥ ማምጣት መጀመራቸውን በሚኒስትር ማዕረግ የዴሞክራሲ ግንባታ ማዕከል የዘርፍ አስተባባሪ ዛዲግ አብርሃ ተናገሩ።
አቶ ዛዲግ ከኢዜአ ጋር በነበራቸው ቆይታ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲን ለቅንጦት ሳይሆን በውስጧ ያለውን ብዝሃነት በአግባቡ ለማስተናገድ የምትጠቀምበት ብቸኛ አማራጭ መሆኑን ነው የገለጹት።
ከለውጡ በኋላ ህዝቡ የጠየቀውን እውነተኛና ትክክለኛ የዴሞክራሲ ስርአት በኢትዮጵያ ተግባራዊ ለማድረግ ቅድሚያ ተሰጥቶ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
መንግስት የዴሞክራሲ ተቋማትን ማጠናከር ዋነኛ ትኩረቱ ማድረጉን ገልጸው፤ “የተቋማቱን ነጻነት፣ የአሰራርና የህግ ግድፈት እንዲስተካከል ተደርጓል” ብለዋል።
በኢህአዴግ አመራር ጊዜ ለዴሞክራሲ ግንባታ በሚያደርጉት ጥረት ግፍና በደል ሲደርስባቸው የነበሩ አቅም ያላቸው ግለሰቦች ተቋማቱን እንዲመሩ መደረጉም መሰረታዊ ለውጥ እንዲያመጡ የጎላ አስተዋጽኦ ማድረጉን አቶ ዛዲግ አንስተዋል።
በኢትዮጵያ ቀደም ሲል የዴሞክራሲ ተቋማት ግንባታ ላይ ባለመሰራቱ በአጭር ጊዜ ውስጥ የቆየውን ችግር ሙሉ ለሙሉ ለመፍታት ጊዜ የሚጠየቅ መሆኑንም ገልጸዋል።
“ሆኖም አገራዊ ለውጡን ተከትሎ የዴሞክራሲ ተቋማት የነበረባቸውን የአሰራር ችግሮች አስተካክለው ከህዝብ ጎን መቆም ጀምረዋል፣ ትልቅ ለውጥም አስመዝግበዋል” ብለዋል።
መንግስት ጠንካራ የዴሞክራሲ ተቋማት እንዲፈጠሩና ህዝቡን እንዲያገለግሉ ፍላጎት እንዳለው ገልጸው፤ለተቋማቱ አስፈላጊው ድጋፍ እየተደረገ መሆኑንም አረጋግጠዋል። ።
“የዴሞክራሲ ስርአት ግንባታ በአንድ አካል ብቻ የሚሳካ ባለመሆኑ የሁሉም ጥረትና ድጋፍ ያስፈልጋል” ብለዋል።