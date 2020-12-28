በአርብቶ አደር አካባቢዎች ተቋርጠው የነበሩ የመሰረተ ልማት ግንባታዎች ቀጥለዋል-የምስራቅ ሐረርጌ አስተዳደር

ሀረር፣ ታህሳስ 19/2013(ኢዜአ) በምስራቅ ሐረርጌ ዞን በአርብቶ አደር አካባቢዎች ተቋርጠው የነበሩ የመሰረተ ልማት ግንባታዎችና የግብርና ስራዎች መቀጠላቸውን የዞኑ አስተዳደር አስታወቁ።
በዞኑ ቁንቢ ወረዳ በሚኖ ከተማ የተገነባ በጸሃይ ሀይል የሚሰራ የ24 ሰዓት የኤሌትሪክ አገልግሎት ተጎብኝቷል።
የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሁሴን ፈይሶ በወቅቱ ለኢዜአ እንደገለጹት ባለፉት ዓመታት በዞኑ አዋሳኝ ድንበሮች ላይ በተፈጠሩ ግጭቶች የተጀመሩ የመሰረተ ልማት ግንባታዎች ተቋርጠው ቆይተዋል።
በተወሰኑ ተቋማት ላይም ውድመት ደርሶ እንደነበር አስታውሰዋል።
ባለፉት ሁለት ዓመታት ለውጡን ተከተሎ ሰላም በመገኘቱ የተቋረጡ የመሰረተ ልማት ግንባታዎች መቀጠላቸውን ተናግረዋል።
የግንባታ ስራቸው ተጠናቆ ለአገልግሎት የበቁ ተቋማትም መኖራቸውን ጠቁመዋል።
ለአገልግሎት ከበቁት መካከል ከሐረር ከተማ 250 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኘው ሚኖ ከተማ ከ 50 ሚሊየን ብር ላይ ወጭ የተገነባ በጸሀይ ሀይል የሚሰራ የ24 ሰዓት የኤሌክትሪክ አገልግሎት አንዱ መሆኑን ጠቅሰዋል።
አርብቶ አደሩን በኩታገጠም በማስተሳሰር በ3ሺህ ሄክታር መሬት ላይ በመሰኖ የስንዴ ልማት እንዲጀምር መደረጉንም አመልክተዋል።
የሀረር ሌሎች መሰረተ ልማት ግንባታዎችም በመከናወን ላይ መሆናቸውን ዋና አስተዳዳሪው አስታውቀዋል።
የቁንቢ ወረዳ የውሃና ኢነርጂ ጽህፈት ቤት ሐላፊ አቶ መሀመድ ሳኒ በበኩላቸው በወረዳው ሚኖ ከተማ የተገነባ 450 ኪሎ ዋት የሚያመነጭ በጸሀይ ሀይል የሚሰራ የኤሌክትሪክ አገልግሎት ማግኘቱን ተናግረዋል።
በከተማው የሚኖሩ 190 አባወራዎች የ24 ሰዓት የኤሌትሪክ አገልግሎት ተጠቃሚ መሆናቸውን ገልጸዋል።
አገልግሎቱን እስከ 2 ሺህ ለሚሆኑ አባወራዎች ለማዳረስ እየተሰራ መሆኑን ኅላፊው አመላክተዋል።
የዞኑ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ አያሌው ታከለ በበኩላቸው በ2008 ዓ.ም ግንባታው ተቋርጦ የቆየው የቁንቢ ወረዳ የሐሪሮ ሆስፒታል ግንባታ መጀመሩን ተናግረዋል።
ከሲሚንቶ አቅርቦት ጋር በተያያዘ የሆሰፒታሉ ግንባታ አሁንም መጓተት እያጋጠመው መሆኑን የገለጹት ምክትል አስተዳዳሪው ችግሩን በመፍታት ፈጥኖ ለማጠናቀቅ እየተሰራ መሆኑን አመልክተዋል።
“በሚኖ ከተማ በስራ በቆየሁበት ስምንት አመት በጀነሬተር ስጠቀም ቆይቻለሁ” ያለው ደግሞ በከተማው በምግብ ቤት ስራ የተሰማራው ወጣት ነብዩ ሰለሞን ነው።
ወጣቱ ለሚገለገልበት ጀነሬተር በሁለት ቀን እስከ 1ሺህ ብር ለነዳጅ ግዥ ያወጣ እንደነበር አስታውሷል።
“ከተማው አሁን ላይ ባገኘው የ24 ሰዓት የኤሌክትሪክ አገልግሎት ለነዳጅ ግዥ አወጣ የነበረውን ወጭ ቀንሶልኛል ” ብሏል።
በወረዳው የሐሪሮ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ነዋሪ አቶ መሀመድ ሙሳ በበኩላቸው አካባቢው ወደ ሰላም በመመለሱ ተቋርጠው የነበሩ ሆስፒታል ግንባታና ሌሎች የልማት ስራዎች በመከናወን ላይ መሆናቸውን በመገለጽ ለመንግስት ምስጋና አቅርበዋል።