በቁልቢ ገብርኤል ንግስ በዓል በስርቆት ወንጀል የተከሰሱ አራት ግለሰቦች በእስራት እንዲቀጡ ተወሰነባቸው

ሐረር፣ ታህሳስ 19/2013(ኢዜአ) በቁልቢ ገብርኤል ንግስ በዓል ስርቆት ሲፈጽሙ እጅ ከፍንጅ ተይዘው በወንጀል የተከሰሱ አራት ግለሰቦች እስከ አንድ አመት ከስምንት ወር በሚደርስ እስራት እንዲቀጡ የተወሰነባቸው መሆኑን ፖሊስ አስታወቀ።
ዓመታዊ የቁልቢ ገብርኤል ንግስ በዓል ዛሬ ያለምንም የጸጥታ ችግር በደማቅ ሥነ ሥርዓት በሠላም መከበሩም ተመልክቷል።
የምስራቅ ሐረርጌ ዞን ፖሊስ መምሪያ የኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ዲቪዥን ክፍል ሃላፊ ኢንስፔክተር ቶሎሳ ጎሹ ለኢዜአ እንደገለጹት የተቀጡት ግለሰቦች በንግስ በዓሉ ሞባይልና ሌሎች ቁሳቁሶችን ሲሰርቁ እጅ ከፍንጅ ተደርሶባቸው ነው።
በዚህም ገዳሙ አካባቢ የተቋቋመው ጊዜያዊ ፍርድ ቤት በኤግዚቢትነት በያዘው ንብረት ማስረጃና በምስክር በማረጋገጥ ከአንድ ዓመት ከሁለት ወር እስከ አንድ ዓመት ከስምንት ወር በሚደርስ እስራት እንዲቀጡ መወሰኑን አስታውቀዋል።
በዞኑ በሚገኘው ዓመታዊ ቁልቢ ገብርኤል ንግስ በዓል ዛሬ ያለምንም የጸጥታ ችግር በደማቅ ሥነ ሥርዓት በሠላም መከበሩን አመልክተዋል።
ለዚህም የጸጥታ አካላት ያካሄዱት የተቀናጀ የወንጀል የመከላከል ሥራና የእምነቱ ተከታዮች ያደረጉት ጥንቃቄ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማበርከቱን አስረድተዋል።
ወደ ንግስ በዓሉ ምዕመናኑ መምጣት ከጀመሩበት ከባለፈው እሮብ እስከ ፍጻሜው ድረስ ምንም ዓይነት የተሽከርካሪ አደጋ አለማጋጠሙንም ጠቁመዋል።
ምዕመናኑም የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የአፍና አፍንጫ ጭንብል በመልበስ በበዓሉ መታደሙን ኢንስፔክተር ቶሎሳ ጠቅሰዋል።
በቁልቢ ገብርኤል ገዳም የንግስ በዓል ሥነ- ሥርዓት ሲጠናቀቅ ምዕመናኑ ሀይማኖታዊ ስርዓቱን በጠበቀ ሁኔታ ፈጣሪውን በማመስገን ወደ መጣበት አካባቢ በሠላም መመለሱም ተመልክቷል።