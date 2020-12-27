የኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ስርጭት ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ ጋር ተዳምሮ እንዳይስፋፋ መረባረብ ያስፈልጋል

አዲስ አበባ፤ ታህሳስ 18/2013(ኢዜአ) የኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ስርጭት ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ ጋር ተዳምሮ እንዳይስፋፋ የሁሉም አካላት ርብርብ እንደሚያስፈልግ ጤና ሚኒስቴር አሳሰበ።
ቫይረሱ በደማቸው የሚገኝ ሰዎች በኮቪድ ከተያዙ ሕመሙን መቋቋም ስለሚያዳግታቸው የመከላከሉ ስራ በከፍተኛ ሁኔታ መጠናከር እንዳለበትም ተገልጿል።
ቀደም ባሉት ጊዜያት የኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ቫይረስን ለመከላከል ይደረግ የነበረው ርብርብ ለውጥ ማምጣት ያስቻለ እንደነበርና በዚህም በበሽታው ምክንያት የነበረው የሞት ምጣኔ መቀነስ አሳይቶ እንደነበር ይጠቀሳል።
ይሁንና የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በኢትዮጵያ መከሰቱን ተከትሎ በተለይ ኤች.አይ.ቪ እና ሌሎች ተላላፊና ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎችን የመከላከል እንቅስቃሴው መዘናጋት እንደታየበት ይገለጻል።
የበሽታውን ስርጭት ለመከላከል የሚረዱ ተግባራት እየተከናወኑ ቢሆንም ዓለም አቀፉ የኮሮና ወረርሽኝ ጥረቱን እየተገዳደረው መሆኑን የፌዴራል ኤች.አይ.ቪ/ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ጽጌረዳ ክፍሌ ተናግረዋል፡፡
በተለይ የኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ታማሚዎች በኮቪድ-19 ስጋት ወደ ጤና ተቋማት ለመምጣት ወደኋላ ማለታቸውንና ትልቅ ተጽዕኖም እንደፈጠረ ነው የገለጹት።
ይህን ስጋት ለማቃለል የጤና ባለሙያዎች የቤት ለቤት አገልግሎት በመስጠት ላይ መሆናቸውንና በተለይ በከተሞች በስፋት እየተሰራ እንደሆነም ተናግረዋል።
የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ በበኩላቸው ኮቪድ-19 በተከሰተባቸው የመጀመሪያዎቹ ወራት የኤች. አይ.ቪ/ኤድስ ሕሙማን የሕክምና ክትትል መቀዛቀዝ አሳይቶ እንደነበር አስታውሰዋል።
ይህን ተከትሎ ታማሚዎቹ ክትትላቸውን በስልክ ጭምር እንዲያደርጉ በተሰሩ ስራዎች መሻሻሎች እየታዩ መሆናቸውን ገልፀዋል።
መድኃኒትና ሌሎች አቅርቦቶች ሳይቆራረጡ እንዲያገኙ እየተደረገ መሆኑንም ነው ሚኒስትሯ የተናገሩት፡፡
ያም ሆኖ ሕሙማኑ በኮቪድ-19 ከተያዙ ሕመሙን መቋቋም ስለሚያዳግታቸው ወደ ጽኑ ሕሙማን ማቆያ የመግባት ዕድላቸው ከፍ ያለ በመሆኑ የመከላከል ስራው መጠናከር እንዳለበት አሳስበዋል።
ለዚህ ደግሞ ከመንግስት ባሻገር ማኅበረሰቡ፣ የእምነት ተቋማትና መገናኛ ብዙሃን ሊሰሩ ይገባል ነው ያሉት።
ቫይረሱ በደማቸው ያለባቸው ማኅበራት ጥምረት ዋና ዳይሬክተር አቶ መኮንን አለሙ ኤች.አይ.ቪ ቫይረስ ከተከሰተ ጀምሮ በሽታውን በመከላከል፣ እንክብካቤና ድጋፍ በማድረግ ረገድ ቫይረሱ በደማቸው ውስጥ የሚገኝ ወገኖች ዋነኛ ተዋናዮች ነበሩ ይላሉ።
መገለልና መድሎን በመቀነስ ረገድም የማይተካ ሚና እንደነበራቸው አስታውሰው፤ አሁንም ኅብረተሰቡ ራሱን ከኮቪድ እንዲጠብቅ ለማድረግ ተቀናጅተው እየሰሩ መሆኑን ገልፀዋል፡፡